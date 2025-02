Kingdom Come: Deliverance II, la presse anglophone dévoile ses notes

Dans quelques heures, les joueurs vont pouvoir mettre les mains sur Kingdom Come: Deliverance II, la suite du jeu de rôle médiéval de Warhorse Studios et Deep Silver. Dès maintenant, la presse anglophone publie ses tests et dévoile ses notes. Alors, une suite incontournable pour les fans ?

Eh bien la presse anglophone est assez divisée, même si les notes sont toutes positives. Les testeurs ont apprécié la qualité de réalisation du monde ouvert, le système de compétences, l'écriture des quêtes, la liberté d'exploration et le gameplay réaliste, mais les missions sont répétitives, certains affrontements manquent d'impact, la progression est lente et le système de sauvegarde est toujours aussi prise de tête.

La date de sortie de Kingdom Come: Deliverance II est fixée au 4 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à 54,46 € sur Amazon ou 53,99 € chez Gamesplanet.