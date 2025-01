Kingdom Come: Deliverance II, une vidéo criante de réalisme et une excellente nouvelle pour les joueurs français

C'est la semaine prochaine que sortira Kingdom Come: Deliverance II, la suite du jeu de rôle médiéval de Warhorse Studios et PLAION. Un titre qui permettra une nouvelle fois d'incarner Henry dans la Bohême du XVe siècle, les studios dévoilent aujourd'hui une courte bande-annonce en CGI :

La vidéo en images de synthèse a été réalisée en collaboration avec Platige, qui a récemment travaillé sur l'épisode Crossfire de Secret Level et la cinématique dévoilant The Witcher IV. Une séquence qui nous plonge dans la vie médiévale, faite de flirts, de beuveries, de tournois et de batailles violentes. Au passage, la branche française de PLAION fait une annonce qui va soulager les futurs joueurs : la VF de Kingdom Come: Deliverance II est actuellement en train d'être réenregistrée.

Comme le rapportent plusieurs de nos confrères, dont ActuGaming qui avait pu mettre les mains sur le jeu il y a quelques semaines, les doublages français du jeu étaient catastrophiques : si Alexandre Gillet s'en sort bien en incarnant Henry, les PNJ étaient ridicules et cassaient l'immersion. L'éditeur a visiblement décidé de prendre les choses en main, mais tout ne sera pas parfait au lancement : « une partie sera traitée au lancement et le reste début mars ».

La date de sortie de Kingdom Come: Deliverance II est fixée au 4 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les prétéléchargements sont ou vont être lancés sur toutes les plateformes dans les prochains jours, voici les dates et heures :

Xbox S|X : le 28 janvier à 17h.

: le 28 janvier à 17h. PlayStation 5 : le 2 février à 17h.

: le 2 février à 17h. Steam : le 3 février à 17h.

En France, le jeu sera jouable à partir de 17h00 le 4 février prochain. Vous pouvez précommander Kingdom Come: Deliverance II à 47 € à Leclerc ou contre 53,99 € sur Gamesplanet.

