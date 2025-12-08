Netflix se paye Warner Bros. et des licences cultes pour un montant astronomique

Netflix rafle la mise





En mai 2021, AT&T et Discovery annonçaient une fusion-acquisition (merger), qui a eu pour résultat la création de Warner Bros. Discovery en 2022 une fois la transaction achevée. HBO, Warner Bros., la CNN, DC Comics, Adult Swim et tant d'autres marques connues du grand public se sont ainsi retrouvées sous l'étendard de cette nouvelle multinationale. Sauf que la lune de miel a vite tourné court, entre licenciements et restructuration annoncée dès la fin d'année 2024 par David Zaslav. Cet été, la rupture a été annoncée avec à la clé la future création de deux nouvelles sociétés : Discovery Global d'un côté, plutôt tourné vers la télévision, et Warner Bros. de l'autre, regroupant les studios de cinéma historiques ainsi que DC Studios, ceux de jeu vidéo, DC Entertainment, Cartoon Network, HBO (avec HBO Max) et TCM.

Depuis quelques mois, les fortes rumeurs d'un rachat des actifs de Warner Bros. Discovery couraient, avec en tête Paramount Skydance Corporation, dont le fondateur David Ellison est proche de Donald Trump. Comcast (NBCUniversal, entre autres) était également sur le coup, ainsi que Netflix. C'est finalement ce dernier qui a remporté la mise et secoué vendredi le monde du divertissement en annonçant l'acquisition de Warner Bros. à la suite de sa séparation avec Discovery Global pour un montant astronomique de 82,7 milliards de dollars en valeur d'entreprise (EV), ou 72 milliards de dollars de capitalisation boursière si vous préférez, soit 27,75 $ par action (23,25 $ en liquidité et 4,50 $ en part de Netflix). La transaction ne sera pas conclue avant au moins le troisième trimestre 2026, qui est la période prévue pour cette dernière rupture. D'ici là, les organismes de régulation vont s'en donner à cœur joie, de même que le président étatsunien...

Warner Bros. chez le géant du streaming





Suite à ce rachat, Netflix possèdera donc Warner Bros., avec tous ses studios de film et télévision, HBO Max et HBO. En termes de licences, cela va de Friends à Harry Potter en passant par The Big Bang Theory et Les Soprano. Tous les futurs contenus Game of Thrones (House of the Dragon, A Knight of the Seven Kingdoms), DC (Supergirl, Lanterns), Euphoria, The Last of Us dont une saison 3 est déjà confirmée ou encore Ça : Bienvenue à Derry sont tout autant de propriétés intellectuelles concernées d'une manière ou d'une autre et que nous pourrons à l'avenir voir débarquer dans le catalogue de la plateforme.

L'avenir de HBO Max questionne évidemment, reste à voir dans les années à venir de quelle manière il sera intégré à Netflix. Pour le moment, la firme a tenu à rassurer les abonnés par e-mail, déclarant que rien ne va changer dans l'immédiat, ce qui est évident, les deux services continuant de fonctionner indépendamment. Une éventuelle (inévitable ?) hausse du prix des abonnements est également à craindre.

Notre mission a toujours été de divertir le monde. En combinant l'incroyable catalogue de séries et de films de Warner Bros. — des classiques intemporels comme Casablanca et Citizen Kane aux succès modernes tels que Harry Potter et Friends — avec nos titres emblématiques comme Stranger Things, KPop Demon Hunters et Squid Game, nous pourrons accomplir cette mission encore plus efficacement. Ensemble, nous pouvons offrir au public davantage de ce qu'il aime et contribuer à façonner l'avenir de la narration au XXIe siècle. - Ted Sarandos, co-CEO de Netflix Cette acquisition améliorera notre offre et accélérera notre croissance pour les décennies à venir. Warner Bros. façonne le divertissement depuis plus d'un siècle et continue de le faire grâce à des équipes créatives exceptionnelles et à des capacités de production hors pair. Forts de notre présence mondiale et de notre modèle économique éprouvé, nous pouvons faire découvrir leurs univers à un public plus large, offrant ainsi davantage de choix à nos abonnés, attirant plus de fans sur notre service de streaming de pointe, renforçant l'ensemble du secteur du divertissement et créant plus de valeur pour nos actionnaires. - Greg Peters, co-CEO de Netflix L'annonce d'aujourd'hui réunit deux des plus grandes sociétés de production cinématographique et télévisuelle au monde afin d'offrir à un public encore plus large les divertissements qu'il affectionne le plus. Depuis plus d'un siècle, Warner Bros. captive les spectateurs, fascine le monde entier et façonne notre culture. En nous associant à Netflix, nous garantissons à tous, partout dans le monde, la possibilité de profiter des histoires les plus marquantes pour les générations à venir. - David Zaslav, Président et CEO de Warner Bros. Discovery

Les cinémas ont-ils du souci à se faire ?





Même si voir le logo de Netflix lors de nos passages en salle est devenu plus courant ces dernières années, l'inquiétude est palpable quant à l'impact d'un tel rachat de cette société historique sur l'industrie et les établissements, déjà fort impactés par la crise du COVID. Pour le moment, il faudra se contenter de ce qui est dit dans le communiqué, à savoir que Netflix compte « maintenir les opérations actuelles de Warner Bros. et s'appuyer sur ses forces, dont les sorties de films en salles ».

Rentabiliser certains longs-métrages aux coûts de production faramineux n'est pas chose facile, il serait donc fou de se passer des cinémas. Toutefois, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que les périodes de diffusion soient réduites au minimum afin de pousser les spectateurs vers la plateforme dans les mois suivants. La France est évidemment un cas à part avec sa chronologie des médias.

Une accélération de la mort du support physique ?





Autre question qui se pose suite à cette annonce, celle du format de distribution des futures œuvres de Warner Bros. a de quoi angoisser les cinéphiles souhaitant pouvoir profiter de films et séries sans la nécessité d'un abonnement. En effet, les sorties en DVD, Blu-ray et Blu-ray UHD font toujours bien partie du paysage actuel, notamment pour les projets distribués par Warner Bros. Studios.

Sauf que Netflix n'est pas connu pour assurer une la préservation de son catalogue d'exclusivités au format physique, bien au contraire. Avez-vous déjà vu un DVD de Stranger Things ? Sans doute pas, compte tenu des rares produits officiels parus il y a de cela de nombreuses années. Un comble puisque la société a débuté son activité en tant que service en ligne de location et d'achat de... DVD. Nous pouvons donc craindre à l'avenir que tout le nouveau contenu associé à Warner Bros. finisse juste sur le SVoD et ne bénéficie d'aucun média physique.

Quid de la division gaming ?





Et dans tout ça, plusieurs sujets sont passés à la trappe du communiqué, qu'il s'agisse de DC Comics, ce qui n'est pas rien il faut l'avouer, et Warner Bros. Games qui nous intéresse déjà plus directement. Netflix n'est pas étranger au monde du jeu vidéo, mais privilégie les titres mobiles. Encore récemment, Red Dead Redemption s'est invité de cette manière sur iOS et Android pour les abonnés.

En termes de studios, il y a du lourd même si tout n'a pas été rose ces dernières années. Nous retrouvons ainsi Rocksteady (la rumeur veut qu'un nouveau Batman soit en développement), NetherRealm (un autre Mortal Kombat ou un troisième Injustice à venir ?), TT Games qui sortira LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir en 2026, Avalanche Software qui travaillerait sur une évidente suite à Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, le label Portkey Games, ainsi que diverses autres filiales situées à Montréal, San Francisco, Boston et New York.

Compte tenu des décisions prises ces dernières années avec la folie entourant les jeux service, l'annulation de Wonder Woman et la fermeture de Monolith Productions, difficile de voir comment cela pourrait être pire... Peut-être que le Nemesis System sera enfin réutilisé ? Reste à voir comment les futurs jeux Warner Bros. Games s'intégreront au modèle économique actuel de Netflix et si la création de AAA se poursuivra.

