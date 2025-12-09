Tomb Raider : une grosse annonce en approche, teasée dans... Fortnite !

Une attente qui va toucher à sa fin ?





Licence vidéoludique culte, Tomb Raider a eu droit ces dernières années à une série Netflix baptisée La Légende de Lara Croft et des remastérisations des six premiers jeux de Core Design par Aspyr, loin d'être sans soucis ou controverse. Depuis Shadow of the Tomb Raider en 2018, les fans doivent donc ronger leur frein en attendant de découvrir ce que concocte Crystal Dynamics. En effet, le développement d'un projet inédit avait été officialisé en janvier 2021, développé sous Unreal Engine 5. L'aventurière est depuis apparue dans diverses productions avec une nouvelle apparence qualifiée d'unifiée et des éléments de lore entourant une Society of Raiders sur la Toile.

Bonne nouvelle, l'attente devrait enfin toucher à sa fin cette semaine !

Du teasing réalisé via Fortnite





Ce lundi soir, nous avons eu la surprise d'entendre parler de Lara Croft via le jeu incontournable d'Epic Games. Vous l'ignorez peut-être, mais depuis fin 2023, une île Le vote pour les Game Awards dans Fortnite permet chaque année aux joueurs de s'amuser et voter pour leur île UEFN préférée directement depuis le métavers. Celle de l'édition 2025, accessible en rentrant le code 6938-4288-2460 est donc disponible depuis un moment, avec la voix de Geoff Keighley nous invitant à remplir des tâches afin de collectivement activer le portail au centre de la zone.

C'est donc ce qu'il s'est produit hier, montrant depuis une illustration de Lara qui pourrait tout aussi bien être celle de la vision unifiée pour le prochain jeu ou juste la skin déjà présente depuis la Saison 6 : Instinct Primal du Chapitre 2 (C2S6).

Pour le public bien plus large n'étant pas au fait de l'actualité de Fortnite, le compte officiel de la licence a tout de même tenu à partager la nouvelle sur les réseaux sociaux :

Elle vous a manqué ? Vous lui avez manqué. Comme révélé par le portail de la carte Le vote pour les Game Awards dans Fortnite, regardez les Game Awards le 11 décembre (techniquement le 12 en France, NDLR) pour un coup d'œil sur l'avenir de l'une des franchises les plus emblématiques du jeu vidéo : Tomb Raider.

