PODCAST LIVE spécial du jeu Clean Up Earth pour présenter l’opération caritative en faveur du WWF

Nous proposons, ce soir à 21H30, un live dédié à Clean Up Earth, le jeu écologique et coopératif développé par Magic Pockets. Pour cette session spéciale, le directeur du jeu sera présent afin d’échanger autour du concept, de l’approche environnementale et de la participation du titre à la Jingle Jam 2025. Cet événement caritatif rassemble chaque année une large communauté de joueurs et de streamers qui soutiennent différentes associations comme le WWF.

Un jeu qui associe détente, coopération et engagement

Clean Up Earth s’inscrit dans une tendance de plus en plus présente dans l’industrie, celle du cozy gaming engagé. Le joueur explore des environnements inspirés de lieux réels et utilise le Terra Cleaner pour aspirer les déchets qui recouvrent les paysages. Chaque action redonne vie aux décors en temps réel et crée une sensation de progression positive. La boucle de jeu repose sur un principe simple, nettoyer, restaurer et observer la transformation du monde.

Le titre mise sur une expérience accessible et relaxante tout en abordant un thème actuel, celui de la pollution plastique et de la restauration des écosystèmes. Cette approche permet de sensibiliser sans moraliser. L’objectif reste de proposer une aventure agréable qui valorise les gestes positifs et la coopération entre joueurs.

Un rendez vous pour présenter la participation à la Jingle Jam 2025

Le live sera aussi l’occasion d’expliquer en détail la présence de Clean Up Earth dans la Jingle Jam 2025. Pour cette édition, la démo du jeu sur Steam activera une version spéciale du 8 au 14 décembre. Les joueurs pourront nettoyer la carte Nevada en coop jusqu’à 10 participants et faire progresser un compteur visible en direct. Ce compteur servira de base à une contribution réellement versée au WWF par Magic Pockets.

Cette initiative fait du nettoyage virtuel un geste utile pour la nature. Le fonctionnement reste simple. Les joueurs jouent normalement et voient leur action se traduire par un impact collectif. Le live permettra de revenir sur cette mécanique, sur son intégration dans le gameplay et sur la manière dont les joueurs pourront participer pendant la semaine de l’événement.

Un échange direct avec le directeur du jeu

La présence du directeur de Clean Up Earth offrira une occasion de découvrir l’envers du décor du projet. Les spectateurs pourront en savoir plus sur la philosophie du jeu, sur la conception technique pensée pour être frugale en énergie et sur les ambitions du studio. Le live permettra également de répondre aux questions de la communauté et de mieux comprendre comment le jeu associe détente et engagement écologique.

Cet échange mettra en avant une vision positive du jeu vidéo. Il montrera comment une expérience simple et accessible peut sensibiliser à un enjeu réel sans modifier la nature du divertissement.

Un rendez vous à ne pas manquer

Le live dédié à Clean Up Earth proposera un temps d’échange rare autour d’un projet original qui mêle jeu relaxant et soutien à une cause environnementale. Présentation du concept, démonstration, discussion avec le directeur du jeu et explication de la Jingle Jam 2025, l’ensemble offrira une vue complète sur un titre qui fait parler de lui pour ses choix positifs et son approche accessible.

Les joueurs pourront ainsi se préparer à participer à l’opération jusqu'au 14 décembre et comprendre comment leurs sessions de jeu permettront de soutenir concrètement le WWF.