PlatinumGames recrute, encore un jeu live service en développement ?

Réputé pour les Bayonetta, Vanquish, Metal Gear Rising: Revengeance, Star Fox Zero ou encore NieR: Automata, PlatinumGames a aujourd'hui perdu de sa superbe. Tous les concepteurs majeurs ont quitté le navire pour retrouver de la fraîcheur ailleurs, à l'instar de Hideki Kamiya qui a fondé Clovers pour développer une suite à Ōkami. Outre Bayonetta 3 et Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, le studio japonais avait lancé en 2022 Babylon's Fall, un jeu live service qui aura été un échec, l'éditeur Square Enix a fermé les serveurs moins d'un an après le lancement.

Quel avenir pour PlatinumGames après cet échec ? Eh bien visiblement, le développeur japonais veut encore retenter sa chance dans le domaine des jeux live service. Comme l'a remarqué Tech4Gamers, PlatinumGames recrute un game designer ayant de l'expérience dans les jeux d'action en ligne et en monde ouvert. Des termes utilisés plusieurs fois dans l'offre d'emploi et qui suggèrent que le studio développerait un nouveau jeu d'action live service en open world. Un genre surreprésenté sur le marché vidéoludique, rares sont les titres à sortir leur épingle du jeu...

Il reste quand même de l'espoir, PlatinumGames développe Ninja Gaiden 4, en collaboration avec Team Ninja, un jeu d'action attendu en fin d'année 2025 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et dans le Game Pass. Un nouveau NieR devrait également être dévoilé cette année par Yoko Taro, Yosuke Saito et Keiichi Okabe, reste à savoir s'il est conçu au sein de ce studio. En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez retrouver Bayonetta 3 à partir de 22,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.