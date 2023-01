RUMEUR sur Scalebound : PlatinumGames de retour au développement

L'annulation de Scalebound est sans doute la plus grosse déception de ces dernières années pour de nombreux joueurs. Le titre de PlatinumGames exclusif à la Xbox One avait été dévoilé en 2014, il s'annonçait comme un jeu d'action épique avec des dragons, mais les premiers retours n'étaient pas bons et le projet a été annulé en 2017.

Depuis, les fans espèrent (sans trop d'espoir) un retour de Scalebound, mais Phil Spencer avait déclaré en 2020 que cela n'était pas prévu, le patron de Xbox avait encore du mal à digérer cet échec. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, PlatinumGames vient de sortir l'excellent Bayonetta 3 et le studio japonais s'attaque évidemment à d'autres projets... mais lesquels ?

Eh bien, d'après Shpeshal_Nick de Xbox Era, souvent bien renseigné, PlatinumGames et Microsoft seraient de nouveau main dans la main pour faire revivre Scalebound. D'après une source de l'insider, le projet n'en serait qu'à ses débuts, et impossible de dire pour le moment s'il s'agit d'un reboot total du projet ou si les développeurs vont reprendre leur travail là où ils l'avaient laissé, même s'il commence à dater.

Pour rappel, le producteur Atsushi Inaba avait déclaré qu'il était évidemment partant pour retravailler sur Scalebound, mais ce n'était pas à lui de décider, la licence appartient en effet à Microsoft. Son souhait est-il en train de se réaliser ? Il faudra patienter pour le savoir. Si vous voulez affronter des gros dragons, Elden Ring est à 53,99 € sur Gamesplanet.

