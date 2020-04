Scalebound : le développement repris en cachette ? Phil Spencer répond

En janvier 2017, Microsoft annulait officiellement Scalebound, un jeu d'action prometteur développé par PlatinumGames. Ce fut un coup de massue pour les amateurs du genre, mais le titre fait quand même encore parler de lui plusieurs années plus tard. Une rumeur laissait en effet penser qu'une version Switch était en développement, de quoi intriguer les fans.

Phil Spencer, responsable de la branche Xbox chez Microsoft, s'est récemment entretenu avec IGN et a abordé le cas de Scalebound. Calmez vos ardeurs, non, le titre n'est plus en développement :

Nous ne travaillons pas dessus. Je ne suis pas chez PlatinumGames aujourd'hui, mais je suis presque certain qu'ils ne travaillent pas non plus dessus. C'est quelque chose que nous avons tous mis de côté, et ce n'est pas un moment que je considère comme fort pour moi dans mon rôle, devoir annuler un jeu dont nous avons parlé pendant des années ... Mais oui, pour les gens là-bas qui pense qu'il y a peut-être encore des choses en cours, il n'y a pas.

Phil Spencer est également revenu sur sa relation avec PlatinumGames et le réalisateur Hideki Kamiya, qui est encore très bonne malgré l'annulation de Scalebound :

J'ai énormément de respect pour PlatinumGames, Kamiya-san et l'équipe, je ne ressens aucune mauvaise volonté. Et nous parlons à ces gars - il n'y a pas d'animosité entre les équipes. Nous avons essayé de faire quelque chose et cela n'a pas fonctionné. Je regrette que nous ayons été aussi publics sur ce que nous avons essayé de faire. J'ai appris des choses avec Fable Legends et Scalebound sur le fait de dévoiler des choses avant de savoir que nous avons un projet réel et crédible, que je peux tenir entre mes mains et savoir ce qu'il va devenir. Et nous n'avons tout simplement pas pu y arriver avec Scalebound et l'équipe. Et je dis cela à propos des deux équipes.

Après l'annulation de Scalebound, Hideki Kamiya a planché sur Astral Chain et dirige actuellement le développement de Bayonetta 3, tout en s'occupant du mystérieux Project G.G..