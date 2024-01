Apple Arcade : un excellent jeu de PlatinumGames (Bayonetta, Vanquish) va disparaître, au grand dam des joueurs

PlatinumGames est un studio japonais connu pour les Bayonetta, Vanquish, Nier: Automata, Star Fox Zero ou encore Metal Gear Rising: Revengeance, mais ces dernières années, il enchaîne les échecs. Après Babylon's Fall dont les serveurs ont fermé un an après sa sortie, c'est un autre titre qui va disparaître.

PlatinumGames vient d'annoncer sur son site officiel que World of Demons ne sera plus jouable sur Apple Arcade à partir du 18 janvier 2024. Les joueurs ne pourront plus télécharger le jeu à partir de cette date, puis au 1er février prochain, le titre sera injouable. Un clap de fin plutôt violent pour ce jeu d'action annoncé en 2018 pour mobiles, mais lancé en 2021 seulement sur Apple Arcade, le service d'abonnement pour appareils sous iOS.

World of Demons étant exclusif à Apple Arcade, il va donc disparaître pour de bon dans les prochains jours. Croisons quand même les doigts pour que PlatinumGames sorte un jour un portage sur d'autres plateformes, et surtout qu'il développe des jeux qui tiennent sur la durée. Le studio développe actuellement Lost Order et Project G.G., annoncés respectivement en 2016 et 2020... Vous pouvez sinon retrouver Bayonetta 3 - Mascarade Edition à 99,90 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.