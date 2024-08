Kingdom Come: Deliverance II, 25 minutes de gameplay pour en mettre plein les yeux

Officialisé en avril dernier, Kingdom Come: Deliverance II va se montrer plusieurs fois tout au long de la semaine. PLAION et Warhorse Studios ont dévoilé le planning il y a quelques jours et les hostilités commencent comme prévu avec une nouvelle vidéo à l'occasion de l'Opening Night Live de la gamescom 2024 :

Cette trop courte vidéo de gameplay fait pour rappel office de teaser, car les studios nous ont donné rendez-vous demain matin pour découvrir pas moins de 20 minutes de gameplay aux côtés d'Henry, qui va s'aventurer dans la Bohème de 1403, peu après les évènements du premier volet. Ce premier aperçu permet quand même d'admirer les graphismes et les combats, mais nous en verrons davantage dans quelques heures.

La date de sortie de Kingdom Come: Deliverance II est pour rappel fixée au 11 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez déjà précommander le jeu contre 69,99 € sur Amazon et Fnac.

Mise à jour : Warhorse Studios a dévoilé la longue vidéo avec 25 minutes de gameplay, c'est à découvrir ci-dessus. Des images sont également à admirer sur la seconde page.

Lire aussi : Kingdom Come: Deliverance II, une mauvaise nouvelle pour les joueurs PS5 et Xbox Series X et S