Silent Hill f : un patch qui va ravir les joueurs et une boulette chez Konami

En septembre dernier, Konami a lancé Silent Hill f, un opus totalement inédit de sa franchise de survival horror. Le titre, développé par NeoBards Entertainment, tente de corriger certains vieux défauts de la saga, notamment les combats. Silent Hill f propose en effet des affrontements un peu plus stratégiques, avec une gestion de l'endurance. Les joueurs ont ainsi le choix entre deux modes de difficulté : Histoire et Difficile.

Silent Hill f a enfin son mode Facile





Cependant, même le mode Histoire demande de la concentration et un peu de doigté. Les joueurs voulant simplement suivre le scénario ont parfois été frustrés par certains combats. Konami et NeoBards réagissent et lancent aujourd'hui la mise à jour 1.10 de Silent Hill f. Ce patch introduit le mode de difficulté Casual, qui va simplifier encore un peu plus les combats. Le mode Casual est désormais sélectionnable au lancement d'une nouvelle partie, ou après plusieurs échecs. De manière générale, le patch rééquilibre un peu mieux le jeu :

L'endurance d'Hinako se régénère légèrement plus vite.

Les combats inévitables sont moins nombreux dans plusieurs sections.

Le nombre d'ennemis est réduit dans plusieurs sections.

La réplique d'Hinako lorsqu'un ennemi est vaincu est déclenchée légèrement plus tard.

Hinako subit légèrement moins de dégâts en mode Difficile.

En plus de cela, la mise à jour 1.10 de Silent Hill f ajoute une option pour passer certaines sections en mode New Game+. Bien sûr, les objets présents dans ces sections ne sont pas récoltés et utiliser cette option empêche l'obtention de quelques Trophées/Succès. Le patch en profite pour corriger quelques bugs.

Silent Hill f est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à 56 € chez Leclerc. Cependant, il y a quelques jours, le site officiel de Konami faisait mention de versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Des portages sont-ils à prévoir ? Difficile à dire. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'une simple erreur de la part du studio.

