Naughty Dog confirme travailler sur son premier jeu stand-alone exclusivement multijoueur

The Last of Us Part II n'est sorti que l'année dernière, mais les joueurs sont déjà impatients de savoir ce que nous réserve Naughty Dog pour la suite. Surtout que le co-président Neil Druckmann a déclaré qu'il y avait « plusieurs choses intéressantes » en développement. Nous savions déjà que le studio planchait sur un projet avec un mode multijoueur avec des récompenses, un système de progression et une solide longévité.

Naughty Dog is hiring across multiple disciplines for the studio's first standalone multiplayer game! Visit https://t.co/xUYV9m8PJF to learn more! pic.twitter.com/ub9hg433po — Naughty Dog Jobs (@NaughtyDogJobs) August 27, 2021

Naughty Dog vient de communiquer officiellement sur ce produit, et, surprise, il ne s'agira pas d'un mode en ligne associé à une campagne solo, mais bien d'un jeu stand-alone exclusivement en multijoueur, le premier de l'histoire de l'équipe. S'agira-t-il de l'expérience reprise du mode Factions abandonné pour The Last of Us Part II, ou de quelque chose de plus original ? Sera-t-il son prochain titre à voir le jour ou sortira-t-il plus tard ? Seul l'avenir nous le dira.

