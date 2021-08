VR : Pico confirme son rachat par la maison mère de TikTok, BytesDance, le prix de 775 milions de dollars évoqué !

Depuis quelques jours une rumeur faisait état du potentiel rachat par Bytedance (TikTok) de la société chinoise Pico qui fabrique des casques de réalité virtuelle, dont le fameux Pico Neo 3 qui a peu ou prou les mêmes caractéristiques que l'Oculus Quest 2 de Facebook. Pour information, le Pico Neo 3, lancé sur le marché chinois en mai dernier, a vu ses ventes dépasser les 10 millions d'unités en 24 heures, ce qui est, sans nul doute, plus que celles du Quest 2 en quelques mois. Au final, cette rumeur n'en est plus une puisque Pico vient de confirmer, via une note interne, avoir été racheté et si aucun chiffre n'a été donné, la somme de 5 milliards de Yens (environ 775 milllions d'euros) est le chiffre qui tourne sur le web.

Le matin du 29 août, la note interne de Pico a confirmé que la société avait été rachetée par ByteDance, déclarant que les utilisateurs bénéficieraient à l'avenir de davantage de services de support de contenu et de mise à niveau technologique sur la base des services d'origine. Il est rapporté que Pico intégrera les activités liées à la réalité virtuelle de ByteDance, intégrera ses ressources de contenu et ses capacités techniques et augmentera les investissements dans la recherche et le développement de produits et l'écologie des développeurs. (nweon.com)

A ce jour, le fabricant chinois n'est pas très motivé par le marché grand public occidental qui est sous le quasi-monopole de Facebook via sa société Oculus et son casque autonome Quest 2. De fait, c'est uniquement du côté professionnel (éducation, entreprises...) que la marque distribue actuellement ses casques VR de ce côté du monde. L'arrivée de Bytesdance dans l'équation pourrait bien changer la donne dans les mois qui viennent.

Il faut donc croire que l'avenir des réseaux sociaux passe par la réalité virtuelle vu que ce sont maintenant deux géants du domaine qui sont à la tête des deux plus gros fabricants de casques VR. A noter, les acheteurs sont actuellement plutôt des adultes et des seniors ce qui correspond bien à la clientèle Facebook. Par contre, TikTok est globalement fréquenté par les plus jeunes d'entre nous et cela va être un défi pour Bytedance que d'arriver à capitaliser sur eux en VR.

Voilà un sujet qu'il faudra suivre dans les mois et les années qui viennent.