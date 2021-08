Chernobylite : une vidéo avec Tatyana en attendant la sortie sur consoles

Source: All in! Games

Source: All in! Games

Chernobylite est déjà disponible sur PC dans sa version complète depuis un mois, mais le titre doit encore arriver sur PlayStation 4 et Xbox One. Le lancement de ces versions pour consoles de salon devait se faire le 7 septembre prochain, mais finalement, il faudra encore patienter quelques jours de plus.

All in! Games et The Farm 51 ne se laissent pas abattre et ont publié récemment une nouvelle bande-annonce de Chernobylite. Cette fois, pas de gameplay, mais des images en live-action où Tatyana prononce ses vœux lors de son mariage avec Igor. Ce dernier est pour rappel le personnage principal du jeu, qui se rend dans la Zone d'Exclusion afin d'enquêter sur la disparition de sa femme 30 ans auparavant.

La date de sortie de Chernobylite est fixée au 28 septembre 2021 sur PS4 et Xbox One, vous pouvez précommander le jeu à 34,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST de Chernobylite : le touche-à-tout trop ambitieux