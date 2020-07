Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, un nouveau type de diffusion à découvrir ce lundi à 16h00 !

Les rumeurs allaient bon train ce week-end quant à l'annonce prochaine d'un Nintendo Direct, et il faut croire que certaines personnes étaient bien informées puisque le géant nippon vient d'annoncer une nouvelle diffusion pour aujourd'hui. En revanche, oubliez un gros déballage de jeux first party, car c'est une formule inédite qui va être proposée, un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase !

Ce format qui devrait un peu ressembler à ce que nous avions eu en mars sera, comme l'indiquent la firme et son titre, « centré sur les titres de nos partenaires » et il faut simplement nous attendre à découvrir de nouveaux détails sur des productions déjà annoncées sur Switch. Bravely Default II est donc tout désigné pour y figurer, et il n'y aurait rien de surprenant à ce que No More Heroes 3 face parler de lui. Dans tous les cas, rendez-vous à 16h00 ce lundi 20 juillet 2020 pour découvrir tout cela en notre compagnie.

La vidéo sera ajoutée une fois disponible

