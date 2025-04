Daemon X Machina: Titanic Scion met les gros robots au placard pour devenir ce qu'aurait pu être Anthem

En septembre 2019, nous avions pu découvrir en exclusivité sur Switch un certain Daemon X Machina, jeu d'action nous mettant aux commandes d'un Arsenal, un mecha personnalisable, tout comme notre avatar perdant à petit feu son humanité. Malgré de bonnes intentions, la frustration avait hélas pris le pas sur le reste (lire notre test). Même pas cinq mois plus tard, le First Studio de Marvelous nous surprenait en sortant le projet sur PC via Steam, qui a globalement eu droit à un suivi jusqu'à son premier anniversaire, une version forcément meilleure d'un point de vue technique. En mai 2023, un deuxième épisode intitulé Daemon X Machina: Titanic Scion avait été annoncé, suivi d'un autre teaser l'an dernier, de quoi éveiller notre intérêt, car une itération gommant les imperfections ne peut qu'être bienvenue. Eh bien, quelle ne fut pas notre surprise en découvrant enfin ce qui se cache derrière ce titre lors du Nintendo Direct dédié à la Switch 2.

Ce premier véritable aperçu est pour le moins étonnant, car si l'esthétique est effectivement dans la continuation du précédent jeu, sans l'effet « cel-shading », le scénario semble en être très détaché outre le terme d'Arsenal, qui correspond ici à un exosquelette plutôt qu'à un mecha gigantesque. Après tout, la mécanisation de notre corps allait déjà dans ce sens, mais la direction plus proche des Javelins d'Anthem avec une armure façon Iron Man pourrait clairement en décevoir certains.

Vous trouverez ci-dessous les premiers détails officiels qui ont été dévoilés, avec notamment du jeu en coopération et la présence d'un monde ouvert, de quoi changer des missions à sélectionner depuis un écran dans le hangar. Le site japonais mentionne également les noms des principaux membres de l'équipe de développement, avec à la bande-son trois membres de la Sound Team de Bandai Namco Studios, à savoir Rio Hamamoto, Mitsuhiro Kitadani et Junichi Nakatsuru, qui feront donc leur retour.

Marvelous First Studio présente un nouvel épisode plein d'action de la série Daemon X Machina. Volez au combat à bord de votre Arsenal personnalisé, en déclenchant une variété d'attaques adaptées à votre style de jeu. Ressentez l'exaltation des combats rapides en explorant librement un monde ouvert mortel et dangereux, sur terre ou dans les airs. Après avoir abattu vos ennemis, récupérez leurs armes et leur équipement, et améliorez vos compétences pour élargir vos options sur le champ de bataille. Préparez-vous pour une histoire de science-fiction sombre où vous pourrez affronter des boss titanesques seul ou avec jusqu'à deux autres joueurs en ligne. Les nouveaux joueurs et les vétérans de Daemon X Machina trouveront ici une aventure digne de ce nom. Créé et produit par Kenichiro Tsukuda et doté d'un design mécanique époustouflant signé Shoji Kawamori, Daemon X Machina : Titanic Scion donne une nouvelle direction à la franchise. Rejoignez les Reclaimers dans leur combat contre l'Axiom. La bataille de l'humanité pour la libération commence maintenant ! Une évolution titanesque - L'action blindée de Daemon X Machina débarque sur une nouvelle génération de plateformes, apportant avec elle une aventure de science-fiction épique, un gameplay accessible aux nouveaux venus et une portée élargie qui satisfera les fans de longue date.

- L'action blindée de Daemon X Machina débarque sur une nouvelle génération de plateformes, apportant avec elle une aventure de science-fiction épique, un gameplay accessible aux nouveaux venus et une portée élargie qui satisfera les fans de longue date. Construisez un meilleur vous - Devenu une armure agile, votre Arsenal peut être entièrement personnalisé, tant au niveau du design que de l'équipement, avec la possibilité de fabriquer ou de récupérer de nouveaux éléments.

- Devenu une armure agile, votre Arsenal peut être entièrement personnalisé, tant au niveau du design que de l'équipement, avec la possibilité de fabriquer ou de récupérer de nouveaux éléments. Ensemble, vous pouvez faire la différence - Le multijoueur coopératif et asynchrone signifie que vous ne vous battez jamais vraiment seul. Faites équipe avec vos amis en ligne pour affronter l'histoire épique et les batailles ensemble.

- Le multijoueur coopératif et asynchrone signifie que vous ne vous battez jamais vraiment seul. Faites équipe avec vos amis en ligne pour affronter l'histoire épique et les batailles ensemble. Magnifique et mortel - Explorez une planète extraterrestre à bord de votre Arsenal et affrontez des ennemis mécaniques et organiques. Parcourez le vaste monde ouvert à pied, volez dans les airs ou, si tout cela ne suffit pas, galopez à cheval à travers les plaines, les marécages, les montagnes et bien plus encore.

Notez que le site officiel international indique qu'il sera possible de jouer avec l'audio en anglais ou en japonais. Quant à l'intrigue, elle se déroulerait donc des centaines d'années après la deuxième fin de Daemon X Machina, alors que l'humanité est partie à la conquête des étoiles.

Des centaines d'années après la bataille pour le sol rouge de la Terre Prime, les humains ont colonisé la Planète Bleue. Les Outers – des êtres nés avec des capacités spéciales résultant de leur exposition à la ressource énergétique unique qu'est le Femto – sont devenus rancuniers envers les humains suite aux mauvais traitements qu'ils leur infligeaient sur cette nouvelle planète dangereuse. Ils ont pris le contrôle des Jardins, des satellites de défense orbitaux, où ils règnent sur la planète avec une puissance militaire sous le nom de Sovereign Axiom. Alors que les humains à la surface de la planète luttent pour survivre face aux éléments et à une race de créatures organiques et mécaniques appelées Immortals, une organisation de résistance appelée Reclaimers est apparue pour défier la domination brutale de l'Axiom. Lorsqu'un soldat Outer s'écrase dans le désert, à l'extérieur de la plus grande colonie humaine, il pourrait bien devenir la clé pour inverser le cours de la dernière révolution humaine.

Nous ne devrions pas tarder à en savoir plus puisque Daemon X Machina: Titanic Scion est d'ores et déjà daté au vendredi 5 septembre 2025 sur Switch 2, mais aussi sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), avec des versions physiques sur les trois consoles. En France, c'est Maximum Entertainment qui s'occupera de la distribution, avec une édition standard et une limitée.

Édition Standard - 69,99 € (Amazon / Fnac) Le jeu Daemon X Machina: Titanic Scion en boîte. Édition Limitée - 99,99 € (Amazon) Le jeu Daemon X Machina: Titanic Scion en boîte.

CD de la bande-son (15 pistes).

Un artbook.

Ensemble de trois porte-clés d'étiquettes de vol.

Ensemble de trois patchs d'emblèmes.

Un stand acrylique.

Au Japon, des éditions numériques avec un Pack d'expansion qui proposera du contenu scénaristique additionnel ont été annoncées, à voir ce qu'il en sera lorsque les précommandes seront possibles via les boutiques des différentes plateformes.

Trois vidéos ont également été mises en ligne sur la chaîne japonaise de Marvelous, avec notamment du gameplay plutôt prometteur et un aperçu de la personnalisation, à retrouver en page 2, tandis que des visuels sont à découvrir en page 3.