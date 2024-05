Daemon X Machina: Titanic Scion, un teaser bien mystérieux diffusé, il va falloir faire avec

Cette nuit, en parallèle du State of Play, le Marvelous Game Showcase 2024 a été diffusé dans une certaine indifférence sur le moment, mais valait pourtant le coup d'œil. En plus des différents projets montrés, le président Suminobu Sato a annoncé que d'autres sont en développement en plus de chercher à faire grandir les licences de manières différentes. Il a ensuite conclu en dévoilant un nouvel aperçu de Daemon X Machina: Titanic Scion, qui avait été officialisé l'an passé. Le hic, c'est que nous ne sommes pas beaucoup plus avancés...

Bien que son titre ne change pas finalement, nous questionnant donc sur ce qu'est la marque « Daemon X Machina: Titanomachia » qui avait été déposée, le jeu de Kenichiro Tsukuda et son équipe de First Studio reste totalement mystérieux. La vidéo nous montre ce qui apparaît comme étant un vaste cimetière de ferraille composé d'Arsenaux et d'Immortals détruits depuis bien longtemps. Un mystérieux personnage se tient debout, seul, sur ce champ de bataille sans vie, faisant penser à un Outer.

Toujours aucune plateforme en vue ni de période de sortie à l'horizon. Nous ne savons même pas si ce qui est montré représente réellement le jeu d'une quelconque manière ou n'est qu'une cinématique promotionnelle. Le premier épisode, Daemon X Machina, était à l'origine une exclusivité Switch avant de paraître également sur PC. Est-ce que Marvelous compte le sortir sur la prochaine console de Nintendo ? Quoi qu'il en soit, le compte Twitter / X japonais dédié à la licence a précisé que son développement en est à sa phase finale.

Si le premier Daemon X Machina vous intéresse, il peut être trouvé d'occasion sur Switch chez Micromania à 16,99 €.