Epic Games Store : Daemon X Machina gratuit cette semaine, un jeu de plateformes rétro récent offert ensuite

Même s'il avait été à la base édité par Nintendo sur Switch, le développeur Marvelous avait diffusé Daemon X Machina par lui-même sur PC via Steam quelques mois plus tard. Il est désormais temps pour le titre de débarquer sur l'Epic Games Store, et de belle manière : la boutique l'affiche en tant que jeu gratuit de la semaine jusqu'au 3 février.



Si vous ne connaissez pas bien le jeu de mecha, son résumé officiel et son lien de téléchargement sont visibles ci-dessous.



Daemon X Machina « Bienvenue sur votre champ de bataille. » Vous êtes un Outer, une nouvelle race d'humains apparue après la terrible chute de la Lune. En tant que mercenaire de l'organisation Orbital, vous êtes en première ligne d'une guerre désespérée pour la survie de l'humanité contre les Immortals, des IA corrompues qui se sont rebellées contre leurs créateurs humains. Aux commandes d'un mecha personnalisable appelé Arsenal, vous devez collaborer avec d'autres mercenaires et effectuer des missions pour vaincre les Immortals une fois pour toutes. Attention toutefois, car dans un conflit de mercenaires, les alliés d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain. Tout droit sorti de l'esprit visionnaire de Kenichiro Tsukuda et du génial concepteur de mechas Shoji Kawamori, ce jeu représente une nouvelle génération de combat de mechas ultrarapide. CARACTÉRISTIQUES DU JEU Sillonnez le champ de bataille et affrontez des machines corrompues et des Immortals colossaux lors de combats de mecha frénétiques aux enjeux d'envergure.

Personnalisez intégralement votre Arsenal grâce à diverses armes et pièces conformes à vos spécifications.

Récupérez des pièces d'équipement et des armes sur les ennemis vaincus et utilisez-les immédiatement sur le champ de bataille.

Personnalisez votre avatar grâce à de nombreux éléments esthétiques. Passez sous le bistouri et bénéficiez de modifications corporelles pour apprendre de nouvelles compétences en sacrifiant votre apparence humaine.

Faites équipe avec d'autres joueurs en mode coopératif en ligne afin d'éliminer des boss ou d'effectuer des missions d'exploration visant à repérer les bases des Immortals et à débloquer de l'équipement puissant.

Affrontez d'autres joueurs en mode 1v1 ou 2v2 pour progresser dans les classements et devenir le meilleur mercenaire.

La semaine prochaine, c'est encore une offre sympathique qui sera proposée avec le jeu de plateforme Yooka-Laylee and the Impossible Lair.