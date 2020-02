Daemon X Machina : surprise, l'exclusivité Switch annoncée et datée sur PC !

Jusqu'où les frontières des exclusivités vont-elles se briser ces prochains mois ? Alors que les jeux Xbox One sortent désormais simultanément et systématiquement sur PC, la Switch a elle accueilli des productions Microsoft comme Ori and the Blind Forest, tandis que Sony Interactive Entertainment commence aussi à voir de plus en plus de ses « exclus » PS4 portées sur ordinateur personnel.

Aujourd'hui, c'est une ancienne exclusivité Switch qui vient d'être annoncée sur PC, cinq mois tout pile après son arrivée sur la console de Nintendo. Il s'agit de Daemon X Machina, le jeu de mecha coloré et exigeant de Marvelous, dont la date de sortie est d'ores et déjà calée au 13 février 2020 sur Steam par le biais de l'éditeur XSEED, au prix de 59,99 €. Ceux qui précommanderont leur exemplaire auront droit à une ristourne à 47,99 €, ainsi que des bonus comme l'Arsenal Prototype, la Combi. Prototype pour l'Outer, et un set d'équipement métallique.

Le portage bénéficiera de graphismes améliorés, d'un affichage en 60 fps, d'une compatibilité avec les souris et claviers, et de tous les DLC payants et mises à jour gratuites parues à ce jour sur Switch, avec notamment les nouveaux modes Exploration et Co-Op. Une bande-annonce nous invite déjà à apprécier cette nouvelle édition, qui ne tardera pas à montrer ce qu'elle vaut sur nos machines de toute manière. Notez que XSEED n'évoque pas de portage PS4 ou Xbox One pour le moment, mais étant donné que l'exclusivité Switch n'est pas totale, il n'est pas impossible que ces consoles soient à leur tour servies un jour ou l'autre.

