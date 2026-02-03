Switch 2 : la console poursuit son excellente lancée, un point sur les ventes au 31 décembre 2025 avec deux nouveaux jeux millionnaires

Les ventes de Switch 2 du 1er octobre au 31 décembre 2025





C'est ce mardi matin que Nintendo a présenté ses résultats financiers, fournissant comme à son habitude tout un tas de données concernant ses consoles et jeux. Du côté de la Switch 2, après son démarrage record, nous avions appris qu'elle s'était écoulée à 10,36 millions au 30 septembre. Pour la fin d'année dernière, elle a accumulé 7,01 millions d'unités écoulées supplémentaires pour un total de 17,37 millions, incluant comme toujours les ventes auprès des revendeurs et celles directement faites auprès des joueurs via les sites de la firme. De plus, en termes de répartition totale sur chaque territoire, cela représente actuellement 4,78 millions pour le Japon, 5,98 millions en Amérique, 4,10 millions en Europe et 2,50 millions dans le reste du monde.

Afin de bien rassurer les investisseurs, un graphique comparant les premiers mois de commercialisation de la Switch 2 à ceux de la Switch a été intégré au document. C'est donc aux alentours de la 4e semaine de décembre que la barre des 15 millions a été dépassée, près du double par rapport à sa prédécesseure en son temps. C'est la console de Nintendo la plus rapidement vendue de tous les temps et rien ne semble indiquer que le phénomène va se calmer pour le moment. Pour autant, les prévisions pour l'année fiscale en cours n'ont pas été revues à la hausse et restent à 19 millions au 31 mars 2026.

Les ventes de jeux Switch 2 au 31 décembre 2025





Côté software, ce sont 17,31 millions de jeux supplémentaires que Nintendo et les éditeurs tiers ont écoulés sur la machine ce trimestre, portant le total à 37,93 millions (toujours en sell-in). Les jeux au pied du sapin ont dû être nombreux. Quant à la répartition totale, cela représente 9,16 millions de copies pour le Japon, 14,10 millions en Amérique, 10,18 millions en Europe et 4,48 millions dans le reste du monde. Rappelons que seules les versions physiques des Nintendo Switch 2 Edition sont comptabilisées dans cette somme, celles en dématérialisé n'étant que des titres Switch avec une mise à niveau.

Le club des exclusivités millionnaires continue de s'agrandir





En ce qui concerne les jeux first-party de Nintendo, nous retrouvons deux nouveaux arrivants au sein de ce top qui n'accueille que les productions ayant dépassé le million de ventes. Comme nous l'avions supposé, Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Edition est l'un d'eux, accompagné par Kirby Air Riders. Il s'agit uniquement des exemplaires en boîte, comme rappelé plus haut. En revanche, aucune trace de Metroid Prime 4: Beyond dans les données de l'éditeur, même sur Switch. Pour autant, rien ne dit que le cumul sur les deux consoles ne dépasse pas le million, mais il faudra patienter et espérer que nous finissions par avoir des chiffres le concernant.

Si Donkey Kong Bananza commence déjà à « stagner », n'ayant écoulé que 760 000 unités sur ces trois mois, ce n'est pas le cas de Mario Kart World avec 4,46 millions d'exemplaires venant s'ajouter à son compte. Les bundles avec ce dernier étant pris en compte, cela a pu aider. Si Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau a de son côté dépassé le million d'exemplaires vendus selon Koei Tecmo, il n'est donc pas compté ici.

Les prochaines sorties de jeux first-party sur Switch 2





Avant de conclure, faisons comme d'habitude le point sur la liste des jeux first-party déjà dévoilés et qui sortiront dans les prochains mois sur la console :

Elle commence donc à bien se réduire et nous attendons évidemment un bon gros Nintendo Direct afin de découvrir les autres exclusivités qui viendront rythmer l'année. Notons tout de même qu'une slide entière est dédiée aux jeux d'éditeurs tiers, tous multiplateforme à l'exception du futur Professeur Layton et le Nouveau monde à vapeur, qui si rien ne change ne sortira que sur les deux consoles de Nintendo.

Actuellement, vous pouvez vous procurer la Switch 2 à partir de 419,00 € chez Leclerc et 419,99 € chez Cdiscount.