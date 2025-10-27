Switch 2 : le GOTY 2023 bientôt porté sur la console de Nintendo ?

Grâce à sa puissance, la Switch 2 peut accueillir des portages de nombreux jeux déjà sortis. Les éditeurs et développeurs tiers ne se privent pas : plusieurs gros AAA ont déjà vu le jour sur Switch 2, d'autres ont été annoncés et verront le jour dans les semaines et mois à venir. Mais certains studios travaillent sur de possibles portages Switch 2 en interne, sans rien confirmer au public.

Baldur's Gate 3 bientôt sur Switch 2 ?





C'est sans doute le cas de Larian Studios, qui a rencontré un énorme succès critique et commercial en 2023 avec la sortie de Baldur's Gate 3 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Selon NateTheHate, une version Switch 2 de Baldur's Gate 3 serait en développement, mais l'insider a « besoin de plus de vérifications » avant de confirmer l'information. En clair, les pincettes sont de mise, même l'insider n'est pas certain de l'existence de ce portage, qu’il soit assuré par Larian Studios ou un autre développeur.

Un RPG culte, optimisé pour les petites consoles





Baldur's Gate 3 a été récompensé de multiples fois après sa sortie, remportant le prix du Jeu de l'Année dans plusieurs cérémonies, notamment aux Game Awards. Lancé en Early Access sur PC, le jeu de rôle est sorti en version 1.0 en août 2023, puis a eu droit à une version PS5 le mois suivant. Baldur's Gate 3 a été porté sur Xbox Series X|S en décembre de la même année, mais sans son mode coopératif local sur la petite console 100 % numérique de Microsoft. Une différence assez rare pour être soulignée : le constructeur demande normalement aux développeurs des jeux au contenu identique sur ses deux consoles.

Finalement, plusieurs mois plus tard, Larian Studios a ajouté le multijoueur local sur Xbox Series S avec l'ultime Patch 8. Le RPG a bénéficié d'un gros travail d'optimisation qui pourrait être utile pour ce portage. Pour rappel, plusieurs développeurs ont comparé la puissance de la Switch 2 à celle de la Xbox Series S, il ne serait donc pas étonnant de voir Baldur's Gate 3 porté sur la nouvelle console de salon portable de Nintendo. Pour le moment, Larian Studios n'a rien confirmé. Il va falloir se montrer patient.

