Switch 2 : pourquoi y'a-t-il si peu de portages sur la nouvelle console de Nintendo ?

La Switch 2 a été lancée en juin dernier, Nintendo a déjà proposé des jeux first party fort sympathiques, à l'instar de Mario Kart World et Donkey Kong Bananza, tandis que du côté des studios tiers, plusieurs portages ont déjà vu le jour. Mais voilà, de nombreux jeux à venir sont annoncés uniquement pour la Switch 1. Ils seront jouables sur la nouvelle console grâce à la rétrocompatibilité, mais pourquoi ne pas sortir une version qui profite au mieux de la puissance de la Switch 2 ?





Où sont les jeux Switch 2 ?





John Linneman et Oliver Mackenzie de Digital Foundry ont mené l'enquête pendant la gamescom 2025, en discutant avec plusieurs développeurs présents pendant le salon. D'après les propos recueils, c'est essentiellement la faute à Nintendo, qui ne distribue pas assez de dev kits :

Nintendo semble presque décourager le développement de la Switch 2, dans une certaine mesure. J'ai discuté avec de nombreux développeurs qui se sont entendus dire qu'ils devraient simplement sortir leur jeu sur Switch 1 et compter sur la rétrocompatibilité. Beaucoup de développeurs ne parviennent pas à obtenir les kits de développement pour la Switch 2. Nous avons discuté avec de nombreux développeurs à la gamescom cette année, et beaucoup ont dit la même chose. Ils veulent sortir sur Switch 2. Ils adoreraient faire des versions Switch 2. Mais ils ne peuvent pas obtenir le matériel nécessaire. C'est vraiment difficile en ce moment

Pas de dev kits pour les studios





Sans kits de développement pour créer leurs jeux sur Switch 2, les studios doivent donc se contenter de versions pour Switch 1 et compter sur la rétrocompatibilité. Mais les jeux Switch 1 tournant sur Switch 2 piquent les yeux, ne profitant pas de la puissance de la nouvelle console, autant que les joueurs sont peu enclins à les acheter, préférant attendre un portage natif... qui risque de se faire désirer encore longtemps.

Chose étonnante, Digital Foundry rappelle que Nintendo a distribué des dev kits de manière assez aléatoire, privilégiant certains petits studios et laissant de côté de gros studios, habitués des AAA. Et les développeurs veulent évidemment mettre les mains sur un kit de développement pour Switch 2, la console se vend comme des petits pains.

Espérons que Nintendo distribue davantage de dev kits aux studios afin d'avoir enfin de vrais jeux Switch 2 sur la console.