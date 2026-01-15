Légendes Pokémon : Z-A fait le plein d'artworks pour ses Méga-Évolutions et personnages, un point sur la Saison 5

Quelques « spoilers » du jeu désormais officialisés





Si l'année 2026 va être marquée par le 30e anniversaire de la licence Pokémon et que nous avons donc désormais le regard porté vers l'avenir, The Pokémon Company et Game Freak n'ont pas encore totalement mis de côté Légendes Pokémon : Z-A, paru en octobre dernier et dont le DLC payant Méga-Dimension a bien vite été ajouté il y a déjà un mois. Pour autant, outre une possible quête à venir à débloquer via Cadeau Mystère comme pour Mewtwo, nous ne pensions pas avoir des nouvelles du jeu.

C'est donc sans crier gare que nous avons découvert mardi au détour des comptes japonais et sites officiels du jeu de « nouveaux » éléments promotionnels. Dans un premier temps, ce sont plusieurs personnages secondaires hauts en couleur de l'aventure qui ont été présentés, dans la lignée de Narica. Ensuite, c'est via le Pokédex en ligne que des artworks de toutes les Méga-Évolutions du jeu (ou presque) ont enfin été dévoilés, même si certaines formes avaient déjà été aperçues du côté du TCG. Si jamais vous hésitiez encore à vous procurer cette production et n'avez pas déjà tout vu sur les réseaux, vous pouvez donc découvrir tout cela en pages suivantes.

Les dates de la Saison 5 du Club de Combat Z-A





Par ailleurs, depuis quelques jours, une nouvelle saison classée a été lancée, depuis le jeudi 8 janvier à 7h00, qui se conclura le jeudi 29 janvier à 2h59. En termes de restrictions, seules les 227 premières créatures du Pokédex d'Illumis sont autorisées, donc sans Xerneas, Yveltal, Zygarde, Diancie et Mewtwo. Pour l'Extra Dex, tous sont autorisés à l'exception de Kyogre, Groudon et Rayquaza. Espérons que cela continue ainsi.

Les récompenses à obtenir





Enfin, comme prévu, la Jungkite s'ajoute à la liste des Méga-Gemmes pouvant être acquises de cette manière, en plus de celles servant aux transformations de Méga-Goupelin, Méga-Amphinobi, Méga-Blindépique et Méga-Glaivodo. Au moins, il n'y a plus à craindre d'en rater une, même si ce ne sont pas les autres objets offerts qui inciteront à participer chaque saison.

Méga-Gemmes Rang S : Jungkite.

Rang V : Glaivodite.

Rang W : Blindépiquite.

Rang X : Goupelinite.

Rang Y : Amphinolite. Fin de saison Rang A : 3 Capsules d'Or, 5 Capsules d'Argent, 3 Graines Maîtrise et 1 Maxi Pépite.

Rang B à rang E : 2 Capsules d'Or, 3 Capsules d'Argent, 2 Graines Maîtrise et 2 Pépites.

Rang F à rang I : 1 Capsule d'Or, 2 Capsules d'Argent, 1 Graine Maîtrise et 2 Pépites.

Rang J à rang M : 1 Capsule d'Argent, 1 Graine Maîtrise et 2 Pépites.

Rang N à rang R : 1 Graine Maîtrise et 1 Pépite

Rang S et inférieur : 1 Pépite.

Si vous souhaitez acheter Légendes Pokémon : Z-A, sa Nintendo Switch 2 Edition (incluant le jeu jouable sur Switch et la mise à niveau) est vendue à seulement 47,99 € chez Cdiscount et sur Amazon.