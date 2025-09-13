Donkey Kong Bananza fait déjà le plein de nouveautés avec le DLC payant Île de DK et Course aux émeraudes

Nintendo fait désormais comme les autres





Contrairement à bon nombre d'autres éditeurs dans le monde du jeu vidéo, la firme de Kyoto a mis du temps avant de se mettre à proposer des DLC pour ses jeux et ceux qui sont parus durant l'ère de la Switch étaient dans l'ensemble de bonne facture. Avec l'arrivée sur le marché de la Switch 2, nous avons vu débarquer des portages gonflés avec des contenus additionnels, dont les tarifs sont assez discutables par rapport à ce que coûte un jeu complet, sans même parler des mises à niveau payantes n'apportant que des améliorations techniques. Eh bien, un nouveau cap vient d'être franchi avec Donkey Kong Bananza, puisqu'à peine deux mois après sa sortie qui remonte au 17 juillet dernier, il a déjà droit à un DLC qui nous demande de remettre la main à la poche ! C'est lors du Nintendo Direct de ce vendredi que l'annonce est tombée, venant finalement expliquer la raison pour laquelle il était indiqué sur la jaquette la présence d'achats in-game... Les joueurs n'appréciant pas que certains éditeurs comme Ubisoft prévoient ce type d'ajouts avant même le lancement peuvent donc maintenant rajouter Nintendo à leur liste, puisque le développement ne doit pas remonter à hier...

Bienvenu sur l'Île de DK !





Cette extension vendue 19,99 € se nomme donc Île de DK et Course aux émeraudes, vendue seule ou en bundle avec le jeu sur l'eShop à 89,98 €, nous propose donc une nouvelle Strate qui n'est autre que le lieu de résidence de Donkey Kong, une île reprenant l'aspect général que nous avons pu voir dans les précédentes itérations de la licence. Attention spoiler, une fois le scénario principal, Void Kong sera là afin de nous proposer de travailler pour ce qu'il reste de la Void Company (lui) et de partir à la chasse aux émeraudes. Ces dernières seront à dénicher dans ce nouvel environnement et les précédentes Strates du jeu.

Le concept prend la forme d'un mode rogue-lite avec des rounds chronométrés lors desquels il faut briser et collecter autant d'or vert que possible avec un quota à atteindre, des fossiles permettant de débloquer des Talents via une sélection aléatoire, le tout s'accumulant sur la droite de l'écran. Et entre chaque run, tout est réinitialisé, les seules récompenses durables étant des tenues et statues à exposer sur l'île.

Et si ce n'était pas déjà assez clair, vous pouvez l'acheter dès à présent. De nombreux visuels illustrant ces nouveautés du moment sont à découvrir en page suivante.

Une chance de découvrir cet excellent jeu





De plus, une démo a fait son apparition, soit une bonne manière de voir si Donkey Kong Bananza vous correspond.

