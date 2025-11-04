Switch 2 : un premier cap symbolique franchi et un point sur les ventes de Mario Kart World et Donkey Kong Bananza au 30 septembre 2025

Les ventes de Switch 2 du 1er juillet au 30 septembre 2025





Comme à son habitude, Nintendo a présenté ses résultats financiers en ce début de semaine, l'occasion d'obtenir de nouvelles données intéressantes. C'est ici la Switch 2 qui nous intéresse, encore toute jeune, dont l'excellent démarrage à 3,5 millions d'exemplaires avait ensuite été confirmé par les 5,82 millions de ventes en sell-in au 30 juin. Pour rappel, ce terme représente les ventes de la firme de Kyoto auprès des revendeurs, mais inclut également celles effectuées directement via ses sites aux joueurs. Trois mois plus tard, qu'en est-il ? Eh bien, la mise a presque été doublée puisqu'au 30 septembre, ce sont 10,36 millions d'unités qui ont été écoulées, soit 4,54 millions sur le trimestre. Sans trop de surprise, c'est légèrement en baisse par rapport au lancement. En termes de répartition sur chaque territoire, cela représente actuellement 2,35 millions pour le Japon, 3,68 millions en Amérique, 2,40 millions en Europe et 1,93 million dans le reste du monde.

Compte tenu des bonnes performances de ce nouveau hardware, les prévisions pour l'année fiscale ont été revues, passant de 15 à 19 millions de Switch 2 qui devront trouver preneur d'ici le 31 mars 2026. Avec une telle dynamique et les fêtes de fin d'année, c'est assez réaliste.

Les ventes de jeux Switch 2 au 30 septembre 2025





Côté software, ce sont pas moins de 11,95 millions de jeux supplémentaires que Nintendo et les éditeurs tiers ont écoulé sur la machine ce trimestre, portant le total à 20,62 millions (toujours en sell-in). C'est logiquement en hausse et, sur l'ensemble, il est estimé que près de 8,10 millions de jeux proviennent d'un bundle avec la console. Et pour rappel, seules les versions physiques des Nintendo Switch 2 Edition sont comptabilisées dans cette somme, puisqu'en dématérialisé ce sont juste des titres Switch avec une mise à niveau. Quant à la répartition, cela représente 3,87 millions de copies pour le Japon, 8,10 millions en Amérique, 5,70 millions en Europe et 2,95 millions dans le reste du monde.

Là aussi, les attentes ont été revues à la hausse, passant de 45 à 48 millions d'exemplaires vendus au 31 mars 2026. Compte tenu des nombreuses sorties prévues d'ici là, ça ne devrait pas poser de problème. Notez que dans ce cas, les jeux inclus dans les bundles ne sont pas pris en compte. Nintendo souhaite à la fois maintenir la dynamique des projets déjà sortis et en introduire de nouveaux pour élargir sa base d'utilisateurs.

Une deuxième exclusivité dans le club des millionnaires





Les jeux first-party de Nintendo ont évidemment eu un rôle majeur dans les ventes. Celles de Mario Kart World ont ainsi presque doublé de volume depuis la dernière fois. Le choix d'en avoir fait la grosse nouveauté au lancement de l'appareil est donc payante, puisque 92 % des joueurs Switch 2 en ont donc statistiquement une copie. Il est désormais rejoint sur le podium par Donkey Kong Bananza, qui a réalisé un excellent départ bien mérité. Un tiers des possesseurs de la console ont craqué pour cette aventure avec DK et Pauline. Compte tenu de la déclaration de The Pokémon Company, Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Edition devrait s'inviter à ce classement la prochaine fois.

Les prochaines sorties de jeux first-party sur Switch 2





Avant de terminer et pour ne pas changer, faisons le point sur la liste des jeux first-party déjà dévoilés et qui sortiront dans les prochains mois, voire d'ici peu pour trois d'entre eux :

Quant à la Switch première du nom, nous ferons le point dans un autre article lui étant dédié.

