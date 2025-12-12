Mega Man: Dual Override annoncé en vidéo, les fans devront être patients

Tout récemment, Capcom annonçait vouloir remettre d'anciennes licences sur le devant de la scène. Haruhiro Tsujimoto, COO du studio japonais, citait Mega Man, Devil May Cry et Ace Attorney comme exemples. Les fans n'ont pas eu à attendre bien longtemps d'avoir quelque chose de plus concret. Capcom a dévoilé un nouveau Mega Man lors des Game Awards 2025 !





Comme le montre la première bande-annonce teaser, Mega Man: Dual Override sera un tout nouveau jeu d'action et de plateforme à défilement horizontal, pour le plus grand plaisir des fans de la franchise. Capcom rajoute :

Mega Man revient en 2027 avec une toute nouvelle entrée dans la série classique de plateforme d'action ! Surmontez les défis et détruisez des légions de robots tout en franchissant un nouvel éventail de frontières futuristes !

Oui, comme le précise d'emblée le studio japonais, Mega Man: Dual Override sortira en 2027, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Switch 2. Certaines consoles auront alors 14 ans. En attendant davantage d'informations sur ce nouveau jeu, vous pouvez précommander Mega Man Zero/ZX: The Collection à 115,99 € chez Leclerc.