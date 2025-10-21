Donkey Kong Bananza : pour faire acheter son DLC, Nintendo va jouer sur le FOMO avec des évènements temporaires

Pas de repos pour DK





Véritable porte-étendard de la Switch 2 aux côtés de Mario Kart World, Donkey Kong Bananza a largement eu de quoi occuper les joueurs cet été, encore plus si vous visiez le 100 %. Cela aurait pu en rester là et personne ne s'en serait plaint. Pourtant, lors du dernier Nintendo Direct, nous avons eu droit à l'annonce surprise et une sortie dans la foulée du DLC Île de DK et Course aux émeraudes... malheureusement payant. Ce dernier ajoutait un nouvel environnement que beaucoup ont regretté qu'il n'ait pas été simplement fait office de récompense en post-game, ainsi qu'un mode rogue-lite. Cette semaine, la firme de Kyoto revient à la charge et tente de faire craquer la communauté avec une méthode bien trop souvent employée de nos jours dans le domaine, le FOMO...

De la décoration limitée dans le temps





Les acheteurs du DLC vont désormais pouvoir prendre part à des évènements mensuels consistant en un défi spécial Course aux émeraudes aux conditions fixes durant chaque partie, dont les Talents d'émeraude. En atteignant les scores voulus par les développeurs durant la période, des statues spéciales pourront être obtenues en guise de récompenses. Voici les détails pour le premier d'entre eux :

Rondelles à gogo Dates : du mardi 28 octobre à 9h00 au mardi 4 novembre à 8h59. Récompenses : Statue d'Enguarde (série Donkey Kong Country) ;

Statue de Bananza Kong (Donkey Kong Bananza).

Si Nintendo est déjà coutumier de ce type de contenu avec des titres comme Tetris 99 et les Splatoon, voir cela arriver dans un jeu purement solo (et coopératif) et non multijoueur en ligne a de quoi surprendre, mais pas forcément en bien. Pour le moment, rien ne dit qu'il sera possible d'obtenir ces récompenses à l'avenir si nous les ratons. Bon, rien de valeur ne sera perdu, mais cela reste décevant.

