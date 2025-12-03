Légendes Pokémon : Z-A mis à jour avec un patch 1.0.3, un point sur les récompenses de la Saison 3

Un patch 1.0.3 dédié au Club de Combat Z-A





Alors que nous pouvons à présent obtenir Mewtwo dans Légendes Pokémon : Z-A et que Méga-Lucario Z a été introduit pour le DLC Méga-Dimension, revenons quelques jours en arrière. En effet, une mise à jour numérotée 1.0.3 a été déployée jeudi dernier en parallèle du lancement de la Saison 3 du Club de Combat Z-A. Vous trouverez ci-dessous une traduction du changelog :

Version 1.0.3 (datée du 27/11/2025) Correction du problème suivant : Les joueurs ne pouvaient pas récupérer la Méga-Gemme en récompense des Combats classés de la Saison 2, même après avoir atteint le rang requis. Pour les joueurs n'ayant pas pu obtenir la Méga-Gemme de la Saison 2 : Les joueurs concernés pourront récupérer leurs récompenses en accédant à l'écran des Combats classés après la mise à jour.

Trois Méga-Gemmes à ne pas rater





Comme pour les deux précédentes, cette saison va seulement durer une vingtaine de jours, jusqu'au jeudi 18 décembre à 2h59, ce qui laisse tout de même le temps de grimper un bon paquet de rangs sans trop forcer rien qu'en jouant quelques heures. Cette fois, tout le Pokédex jusqu'à 231 est autorisé, il n'y a donc que Mewtwo qui ne peut pas actuellement être utilisé. Toutefois, notre équipe ne peut contenir qu'un seul Pokémon spécial (Xerneas, Yveltal, Zygarde ou Diancie). Compte tenu de ce que nous avons vu en fin de Saison 2, le simple fait de ne pas avoir terminé le jeu et se retrouver face à un Xerneas est un sacré désavantage, en plus de ruiner le peu de fun de ces courtes parties...

Outre les récompenses liées au rang final obtenu lors de la Saison 3, dont vous trouverez la liste ci-dessous, nous pouvons donc enfin recevoir une Blindépiquite comme annoncé en septembre dernier et ainsi utiliser Méga-Blindépique en combat. Même si bloquer des Méga-Gemmes derrière le jeu en ligne payant est toujours aussi discutable, il n'y a clairement pas une volonté de trop pénaliser les joueurs n'ayant pas craqué pour le jeu au lancement, puisque les deux précédentes peuvent toujours être obtenues.

Méga-Gemmes Rang S : Blindépiquite.

Rang V : Goupelinite.

Rang Y : Amphinolite. Fin de saison Rang A : 3 Safari Balls, 1 Capsule d'Or, 3 Capsules d'Argent, 3 Graines Maîtrise et 1 Maxi Pépite.

Rang B à rang E : 2 Safari Balls, 1 Capsule d'Or, 2 Capsules d'Argent, 2 Graines Maîtrise et 2 Pépites.

Rang F à rang K : 1 Capsule d'Argent, 1 Graine Maîtrise et 2 Pépites.

Rang L à rang R : 1 Graine Maîtrise et 1 Pépite.

Rang S et plus : 1 Pépite.

Lors de la Saison 4, la Glaivodite pourra être obtenue, même si Méga-Glaivodo sera lié au DLC Méga-Dimension, à voir comment tout cela va se passer en temps voulu.

Dans le cas où vous n'auriez toujours pas craqué pour Légendes Pokémon : Z-A, sa Nintendo Switch 2 Edition (incluant le jeu jouable sur Switch et la mise à niveau) est vendue 51,49 € chez Leclerc, Cdiscount et sur Amazon.

