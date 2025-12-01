BON PLAN : Donkey Kong Bananza à prix cassé avec ce code promo !

Même si le Black Friday est derrière nous, les revendeurs continuent de proposer de grosses promotions. Pour bien commencer la semaine avec le Cyber Monday, c'est une excellente exclusivité Nintendo Switch 2 qui passe sous la barre symbolique des 50 €, grâce à un code de réduction.

Une grosse promo pour Donkey Kong Bananza





Sorti en juillet dernier, Donkey Kong Bananza passe à 49,99 € sur Rakuten avec le code promo « CYBER10 ». L'exclusivité Switch 2 est vendue par Carrefour, avec des frais de port offerts.

Fracassez presque tout ce qui est à portée de poing ! Démolissez les parois, creusez des tunnels, traversez le sol, ou même arrachez des morceaux du décor et lancez-les ! Plus vous détruirez de terrain, plus vous aurez de chances de découvrir des secrets. Explorez les profondeurs d'un monde souterrain qui dépasse l'imagination ! Des lagons luxuriants aux canyons colossaux, en passant par des toundras transies... chaque strate réserve son lot de surprises ! Faites la connaissance de leurs habitants et aidez-les à faire face aux machinations de la Void Company. Donkey Kong Bananza à 49,99 € avec le code « CYBER10 » sur Rakuten

