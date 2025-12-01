Actualité
Accueil Actualités
Donkey Kong Bananza Image Vignette test

BON PLAN : Donkey Kong Bananza à prix cassé avec ce code promo !

par
Source: Rakuten

Le jeu d'action et d'aventure avec Donkey Kong et Pauline profite d'une grosse réduction avec ce code.

Même si le Black Friday est derrière nous, les revendeurs continuent de proposer de grosses promotions. Pour bien commencer la semaine avec le Cyber Monday, c'est une excellente exclusivité Nintendo Switch 2 qui passe sous la barre symbolique des 50 €, grâce à un code de réduction.

Donkey Kong Bananza Image bannière test indispensable

Une grosse promo pour Donkey Kong Bananza

Sorti en juillet dernier, Donkey Kong Bananza passe à 49,99 € sur Rakuten avec le code promo « CYBER10 ». L'exclusivité Switch 2 est vendue par Carrefour, avec des frais de port offerts.

Fracassez presque tout ce qui est à portée de poing ! Démolissez les parois, creusez des tunnels, traversez le sol, ou même arrachez des morceaux du décor et lancez-les ! Plus vous détruirez de terrain, plus vous aurez de chances de découvrir des secrets.

Explorez les profondeurs d'un monde souterrain qui dépasse l'imagination ! Des lagons luxuriants aux canyons colossaux, en passant par des toundras transies... chaque strate réserve son lot de surprises ! Faites la connaissance de leurs habitants et aidez-les à faire face aux machinations de la Void Company.

Donkey Kong Bananza à 49,99 € avec le code « CYBER10 » sur Rakuten

Lire aussi : TEST Donkey Kong Bananza : l’art de la destruction

redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
Commenter
Mots-clés
Donkey Kong Bananza Offre Bon plan Promotion Réduction Code Pas cher Nintendo Switch 2 Exclusivité Switch 2 Test Note Cyber Monday

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires