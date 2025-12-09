Actualité
BON PLAN : un bundle PS5 et le PSVR 2 à prix cassés

Plusieurs revendeurs proposent 100 € de réduction sur un pack PlayStation 5 et sur le PlayStation VR 2.

Si vous avez raté les offres du Black Friday, c'est le moment de vous rattraper avant les fêtes de fin d'année. La PlayStation 5 de Sony est en promotion dans un bundle incluant Fortnite Flowering Chaos. De son côté, le casque de réalité virtuelle PlayStation VR 2 bénéficie lui aussi d'une grosse réduction.

Sony PS5 Pack Console PlayStation 5 1 To Fortnite Flowering Chaos – Edition limitée

La PS5 et le PSVR 2 à prix cassé

Le pack PS5 + Fortnite Flowering Chaos et le PSVR 2 bénéficient ainsi de 100 € de réduction chez plusieurs revendeurs. Voici les offres du jour :

Les tests de la PS5 et du PSVR 2

PS5 PlayStation 5 PSVR 2 PlayStation VR 2 Fortnite Flowering Chaos

