BON PLAN : un bundle PS5 et le PSVR 2 à prix cassés

BON PLAN : un bundle PS5 et le PSVR 2 à prix casséspar Amaury M.
Plusieurs revendeurs proposent 100 € de réduction sur un pack PlayStation 5 et sur le PlayStation VR 2.
Si vous avez raté les offres du Black Friday, c'est le moment de vous rattraper avant les fêtes de fin d'année. La PlayStation 5 de Sony est en promotion dans un bundle incluant Fortnite Flowering Chaos. De son côté, le casque de réalité virtuelle PlayStation VR 2 bénéficie lui aussi d'une grosse réduction.
La PS5 et le PSVR 2 à prix cassé
Le pack PS5 + Fortnite Flowering Chaos et le PSVR 2 bénéficient ainsi de 100 € de réduction chez plusieurs revendeurs. Voici les offres du jour :
- Pack Console PlayStation 5 1 To + Fortnite Flowering Chaos – Edition limitée à 449 € sur Amazon ;
- Pack Console PlayStation 5 1 To + Fortnite Flowering Chaos – Edition limitée à 449 € sur Cdiscount ;
- Pack Console PlayStation 5 1 To + Fortnite Flowering Chaos – Edition limitée à 449,99 € à la Fnac.
- PlayStation VR 2 à 349 € sur Cdiscount.
Les tests de la PS5 et du PSVR 2
- TEST de la PS5 : le futur démarre en douceur
- TEST PSVR 2 : Sony a-t-il réussi le pari de la VR haut de gamme sur console ?
