Gran Turismo 7 fait le plein de nouveaux bolides avec la mise à jour 1.63 de septembre, dont un show car ne passant pas inaperçu

Les mois se suivent, mais les véhicules ajoutés à Gran Turismo 7 par Polyphony Digital ne se ressemblent pas ni leur quantité. Après les trois voitures de juillet, nous en avions eu quatre à découvrir fin août, dont deux concept cars de Corvette. Ce mercredi matin, la version 1.63 a été déployée, ajoutant cette fois cinq bolides bien différents les uns des autres. En tête d'affiche se trouve une Opel Corsa GSE de la gamme Vision Gran Turismo, vraiment futuriste à côté du Toyota Land Cruiser FJ40V '74 qui invite à l'aventure en dehors des sentiers battus. Un SUV et deux modèles sportifs les accompagnent. Des courses évènementielles et quelques autres petites nouveautés font également partie des ajouts.

Vous trouverez ci-dessous la présentation de ces nouveautés provenant du PlayStation Blog et du site officiel, ainsi que des visuels en page suivante.

5 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci

Hyundai Elantra N '23

(En vente dans Brand Central et chez le concessionnaire de voitures d'occasion)

L'Elantra N de Hyundai est une machine à sensations fortes bâtie pour le circuit et engendrée par l'ADN de compétition de la marque. Dévoilé avec l'Elantra de 7e génération en 2020, ce modèle est équipé d'un moteur turbo de 2 L qui frise une puissance de 280 ch et un couple de 40 kgfm, avec une accélération de 0 à 100 km/h en tout juste 5,3 s. Disponible en version manuelle 6 rapports et DCT 8 rapports, l'Elantra N est équipé de diverses fonctionnalités, telles que le N Grin Shift, le N Power Shift et le N Track pour un maximum de précision sur la piste. Le contrôle électronique des amortisseurs, la eLSD et les pneus Michelin Pilot Sport 4S offrent une grande stabilité et permettent de négocier les virages les plus serrés. À l'intérieur, des sièges baquets, un volant personnalisé et un égaliseur N Sound font atteindre de nouveaux sommets à l'expérience de conduite. Une version tourisme, la TSR, démontre ses capacités sportives : ce n'est pas simplement une voiture pour aller chercher le pain, c'est une bête de course.

Mazda Spirit Racing Roadster 12R '25

(En vente dans Brand Central et chez le concessionnaire de voitures d'occasion)

Disponible en seulement 200 exemplaires, la Mazda Spirit Racing Roadster 12R est une arme de piste construite en usine et issue du programme sportif de Mazda. Dévoilé au Salon de l'auto de Tokyo 2025, ce bolide est basé sur le ND Roadster, mais se dote de composants de compétition : un moteur assemblé à la main avec des éléments internes sur mesure, des amortisseurs Bilstein, des freins Brembo, des roues Rays forgées, des sièges Recaro et un échappement Fujitsubo. Développé par une équipe d'employés de Mazda qui disputaient des courses en Super Endurance, ce roadster reflète un grand savoir-faire de course. Avec des performances optimisées pour flirter avec les limites extrêmes de l'endurance, ce monstre de compétition n'est autre que l'incarnation suprême de l'esprit d'équipe de Mazda : brut de décoffrage, rare et prêt à déchirer.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

(En vente dans Brand Central)

L'Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo est un concept audacieux entièrement électrique qui célèbre 60 ans d'innovation. Avec deux moteurs développant une puissance de 799 ch et un couple de 800 Nm, ce missile passe de 0 à 100 km/h en 2 petites secondes et atteint une vitesse max de 318,6 km/h. Son design musculeux et épuré se démarque par l'emblématique boussole et la calandre Vizor Opel de nouvelle génération, tandis que les éléments aérodynamiques boostent la maniabilité à haute vitesse. À l'intérieur, un cockpit dépouillé offre une expérience de course sans concession avec un affichage en tête haute, un harnais de sécurité à six points et des alertes de sécurité électrochromes. Show car « phygitale » jouable dans Gran Turismo 7, ce bolide mélange l'héritage sportif d'Opel avec une technologie futuriste : il s'agit d'un aperçu électrifié du futur haute-performance de la marque GSE.

Toyota Land Cruiser FJ40V '74

(En vente chez le concessionnaire de voitures de légende)

La '74 Toyota Land Cruiser FJ40V est un véhicule tout-terrain compact qui a donné ses lettres de noblesse à la philosophie « Aller n'importe où et revenir vivant ». Présenté en 1960, le modèle de troisième génération est resté en production pendant 25 ans avant de devenir une icône internationale. Son empattement court en a fait un véhicule idéal pour les terrains accidentés, alors que la traction intégrale sélective et une boîte de transfert à deux vitesses ont garanti des capacités à ne pas prendre à la légère. Équipé à l'origine d'un moteur à essence de 3,9 L, le Land Cruiser s'est vu doté d'un diésel de 3 L en 1974. Son héritage se perpétue par l'intermédiaire de la FJ Cruiser et la reproduction des composants du modèle 40 par GAZOO Racing. Plébiscitée pour sa fiabilité et sa polyvalence, la FJ40V reste un symbole intemporel d'aventure.

Toyota RAV4 Adventure '20

(En vente dans Brand Central)

La 2020 Toyota RAV4 Adventure est un crossover baroudeur qui se montre à la hauteur de son nom. S'appuyant sur la plateforme TNGA de Toyota, elle mêle des capacités tout-terrain à un confort résolument urbain. Un moteur 2.0L Dynamic Force, en duo avec une CVT à démarrage direct, offre des accélérations fluides et un bon rendement au niveau de la consommation. Sa fonctionnalité phare : Le système AWD dynamique à vecteur avec une déconnexion des roues arrière pour une meilleure économie. Son look baroudeur inclut une calandre personnalisée, un pare-chocs de protection et des pneus 19 pouces. La sécurité est prioritaire grâce au Toyota Safety Sense qui propose un système de sécurité pré-collision, l'assistance au suivi de voie et un contrôle de vitesse radar adaptatif. À l'intérieur, l'intégration des smartphones et un écran panoramique optimisent la conduite journalière. Il s'agit du SUV parfait pour celles et ceux en quête d'aventure... sur le bitume ou en tout-terrain.