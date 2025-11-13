Espire MR Missions transformera votre maison en zone d’infiltration mixte sur Meta Quest

Le studio Digital Lode franchit une étape importante avec Espire MR Missions, une nouvelle production pensée pour la réalité mixte et destinée aux casques Meta Quest. Présentée durant le VR Games Showcase, cette expérience deviendra un jeu autonome dès le 16 décembre en accès anticipé. L’équipe australienne a choisi d’isoler l’idée fondatrice du mode MR d’Espire 2 pour en faire un titre complet capable de transformer n’importe quel intérieur en terrain d’infiltration.

Tout commence avec le scan de la pièce. Le casque analyse naturellement les murs, les portes, l’agencement et chaque meuble pour convertir un salon ordinaire en zone tactique. Un canapé sert d’abri, une table offre un point de couverture, un couloir crée un angle mort. Le déplacement passe alors par le corps plutôt que par le joystick. Le joueur marche, pivote, se baisse ou se penche dans son espace réel et la sensation qui se dégage de cette approche donne l’impression de devenir un véritable agent Espire.

Une fois cette cartographie terminée, la pièce se relie à l’univers d’Espire. Une porte virtuelle peut ainsi s’ouvrir sur un avant-poste poussiéreux près de Semey. Un hublot apparaît sur un mur et révèle une base enneigée du Groenland. Un silo de lancement se matérialise sous le plancher et donne une autre dimension au décor. Certaines missions installent même une rampe de lancement SLAM dans le couloir ou un hangar dissimulé sous la ville de Semey juste derrière une ouverture virtuelle. L’ensemble crée un mélange surprenant entre environnement familier et ambiance hostile sans jamais perdre la cohérence spatiale.

Le studio n’a pas simplement adapté un prototype. Toute la structure a été reconstruite pour donner naissance à un jeu complet avec de nouveaux systèmes et une progression dédiée à la réalité mixte. Les joueurs possédant Espire 2 avant le 16 décembre recevront gratuitement Espire MR Missions à sa sortie. Les autres pourront se tourner vers un pack regroupant les deux titres sur la boutique Meta Quest.

Vingt neuf missions seront accessibles dès ce lancement anticipé. Les espaces restreints bénéficient de nombreuses opérations taillées pour une seule pièce tandis que les habitations plus vastes profitent de scénarios pensés pour plusieurs zones de jeu. Chaque mission met en avant une compétence ou un élément clé de l’arsenal Espire. Certaines demandent une infiltration minutieuse, d’autres reposent sur la neutralisation silencieuse, la collecte d’informations ou le tir précis. La progression donne un rythme naturel et guide progressivement le joueur vers une maîtrise plus poussée du casque Espire.

La force du jeu repose sur un système d’adaptation spatiale capable de repositionner les abris, les objectifs, les patrouilles et les dangers selon le lieu scanné. Aucun réglage particulier n’est imposé. La configuration de la maison influence automatiquement le déroulement avec ses propres contraintes. Une porte entre deux pièces peut devenir un passage stratégique, un meuble haut se transforme en protection utile, un couloir étroit crée une pression constante. L’expérience devient ainsi unique d’un foyer à l’autre.

L’interaction physique occupe une place majeure. Il devient possible d’escalader des casiers générés contre un mur réel, cacher un corps virtuel pour éviter un déclenchement d’alarme, manipuler un disjoncteur apparu à l’endroit exact où se trouve la surface physique ou lancer un objet pour détourner un garde. Certains scanners traversent l’espace avec un faisceau et exigent une immobilité parfaite. La tension découle directement de la motricité du joueur et de la transformation de son propre domicile en zone surveillée.

L’arsenal renforce cette approche. Le lanceur de tranquillisants fixé au poignet fournit une solution discrète pour neutraliser une menace. Espire Vision aide à repérer un danger derrière une surface. Espire Instinct déclenche un ralenti utile pour respirer dans une situation critique. L’inventaire se gère à même le corps et offre un accès naturel aux armes principales, aux armes de poing et aux munitions. Le ressenti donne l’impression d’agir dans une mission d’infiltration grandeur nature.

L’accès anticipé permettra au studio d’affiner l’expérience avec l’aide de sa communauté. Digital Lode souhaite intégrer de nouveaux modes et fonctionnalités en fonction des retours et des évolutions matérielles liées à la réalité mixte. Ce format vivant correspond bien à un jeu qui s’appuie autant sur la diversité des foyers que sur les capacités des casques Meta Quest.

Espire MR Missions sera proposé le 16 décembre sur la boutique Meta Quest pour Quest 2, Quest 3, Quest 3s et Quest Pro. Le jeu peut déjà être ajouté en liste de souhaits pour ceux qui veulent suivre son arrivée.