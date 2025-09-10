Actualité
Accueil Actualités
Star Wars Beyond Victory 09

Star Wars: Beyond Victory : l’expérience en réalité mixte exclusive au Quest 3 qui transformera votre salon en terrain de jeu galactique

par

Star Wars revient dans une expérience exclusive qui brouille la frontière entre réel et virtuel. Beyond Victory promet de transformer la façon dont les fans vivent la saga, directement depuis chez eux.

La saga Star Wars continue d’explorer de nouveaux horizons. Le 7 octobre prochain, Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset débarquera sur les casques Meta Quest. Derrière cette expérience se cache Industrial Light & Magic, qui propose une plongée inédite dans une galaxie lointaine, très lointaine, en mêlant histoire, action et réalité mixte.

L’aventure prend place à l’époque du Règne de l’Empire. Les joueurs y trouveront un scénario original, des phases de jeu pensées pour renforcer l’immersion, mais aussi des courses de modules, recréées avec une intensité rarement vue dans ce format. Une manière de redonner vie à un pan culte de l’univers Star Wars, sous un angle interactif et immersif.

Star Wars Beyond Victory 07Le projet s’appuie également sur un casting vocal solide. il y aura des comédiens comme Fin Argus (Queer as Folk), Greg Proops (Whose Line Is It Anyway?), Lilimar Hernandez (Vice-Versa 2), Lewis MacLeod (Star Wars: Épisode I – La Menace fantôme) ou encore Bobby Moynihan (Saturday Night Live). De quoi enrichir l’expérience avec des voix familières et marquantes.

Mais la vraie nouveauté, c’est le mode Playset. Conçu comme un bac à sable numérique, il permet aux joueurs d’intégrer des figurines virtuelles dans leur environnement réel. Personnages emblématiques, véhicules mythiques et éléments de décor viendront peu à peu s’ajouter, ouvrant la porte à des histoires inventées par les fans eux-mêmes. C’est une approche créative qui brouille encore davantage la frontière entre jeu et imagination.

Star Wars Beyond Victory 05Star Wars Beyond Victory 02Star Wars Beyond Victory 01Star Wars Beyond Victory 06

Avec Star Wars: Beyond Victory, Meta cherche clairement à prouver que la réalité mixte peut devenir autre chose qu’un simple gadget. En s’appuyant sur une licence culte et sur le savoir-faire d’ILM, la firme espère convaincre que le salon peut se transformer en véritable terrain de jeu interactif. Reste une question : les fans suivront-ils cette nouvelle voie, ou préféreront-ils continuer à vivre leurs épopées galactiques sur des formats plus classiques ?

redacteur vignetteEric de Brocart
Fondateur - Directeur de publication
Magicien professionnel, quand je ne suis pas derrière mon PC, photographe amateur, quand j'ai le temps et surtout un grand passionné de réalité virtuelle.
Me suivre : Youtube GamergenTwitter GamergenInstagram GamergenFacebook Gamergen
Commenter
Mots-clés
Star Wars Beyond Victory Meta Quest réalité mixte réalité virtuelle ILM Lucasfilm Industrial Light and Magic Star Wars VR Star Wars MR casque VR Meta pod racing mode Playset réalité augmentée jeux Star Wars expérience immersive

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires