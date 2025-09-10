Star Wars: Beyond Victory : l’expérience en réalité mixte exclusive au Quest 3 qui transformera votre salon en terrain de jeu galactique

La saga Star Wars continue d’explorer de nouveaux horizons. Le 7 octobre prochain, Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset débarquera sur les casques Meta Quest. Derrière cette expérience se cache Industrial Light & Magic, qui propose une plongée inédite dans une galaxie lointaine, très lointaine, en mêlant histoire, action et réalité mixte.

L’aventure prend place à l’époque du Règne de l’Empire. Les joueurs y trouveront un scénario original, des phases de jeu pensées pour renforcer l’immersion, mais aussi des courses de modules, recréées avec une intensité rarement vue dans ce format. Une manière de redonner vie à un pan culte de l’univers Star Wars, sous un angle interactif et immersif.

Le projet s’appuie également sur un casting vocal solide. il y aura des comédiens comme Fin Argus (Queer as Folk), Greg Proops (Whose Line Is It Anyway?), Lilimar Hernandez (Vice-Versa 2), Lewis MacLeod (Star Wars: Épisode I – La Menace fantôme) ou encore Bobby Moynihan (Saturday Night Live). De quoi enrichir l’expérience avec des voix familières et marquantes.

Mais la vraie nouveauté, c’est le mode Playset. Conçu comme un bac à sable numérique, il permet aux joueurs d’intégrer des figurines virtuelles dans leur environnement réel. Personnages emblématiques, véhicules mythiques et éléments de décor viendront peu à peu s’ajouter, ouvrant la porte à des histoires inventées par les fans eux-mêmes. C’est une approche créative qui brouille encore davantage la frontière entre jeu et imagination.

Avec Star Wars: Beyond Victory, Meta cherche clairement à prouver que la réalité mixte peut devenir autre chose qu’un simple gadget. En s’appuyant sur une licence culte et sur le savoir-faire d’ILM, la firme espère convaincre que le salon peut se transformer en véritable terrain de jeu interactif. Reste une question : les fans suivront-ils cette nouvelle voie, ou préféreront-ils continuer à vivre leurs épopées galactiques sur des formats plus classiques ?