Star Wars: Galactic Racer, un nouveau jeu de course en podracer annoncé en vidéo

Les Game Awards 2025 ont fait le bonheur des fans de Star Wars. En plus de l'annonce de Star Wars: Fate of the Old Republic (KOTOR 3), nous avons découvert un autre jeu vidéo différent. Un jeu qui parlera sans doute aux fans de Star Wars Episode I: Racer, sorti en 1999. Voici la première bande-annonce de Star Wars: Galactic Racer.

Star Wars: Galactic Racer dévoilé aux Game Awards





Star Wars: Galactic Racer est développé par Fuse Games et Secret Mode, avec bien sûr la collaboration de Lucasfilm Games. Certains développeurs de chez Fuse Games ont auparavant travaillé sur de gros jeux de course comme Burnout et Need for Speed chez Criterion, rendant le projet encore plus alléchant.

Star Wars: Galactic Racer nous propulsera dans des podracers pour participer à des courses sur diverses planètes. Des personnages connus devraient faire leur apparition, Sebulba est déjà visible dans la bande-annonce.

Star Wars: Galactic Racer est un jeu de course intense et sans règles qui réinvente le genre, né dans la Bordure Extérieure, zone de non-droit de la galaxie Star Wars. L'Empire s'étant effondré et la galaxie se reconstruisant, la Ligue Galactique voit le jour : un circuit clandestin et non officiel où des syndicats financent le chaos et où se forgent les champions. Ni Force, ni prophétie. Juste du talent, de la stratégie et la volonté de triompher.

Quand sortira Star Wars: Galactic Racer ?





Star Wars: Galactic Racer sortira en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.