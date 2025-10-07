House of Golf VR transformera, très bientôt, votre salon en parcours de mini-golf en réalité mixte

Préparez vos putters : House of Golf VR s’apprête à débarquer en exclusivité sur Meta Quest 2, 3 et 3S. Développé par Starlight Games, ce titre revendique le statut de premier jeu de mini-golf en réalité mixte, offrant la possibilité de jouer aussi bien sur des parcours en VR qu’au cœur de son propre environnement grâce à la MR.

L’expérience repose sur un concept aussi simple qu’efficace soit transformer n’importe quel lieu en terrain de golf. Votre salon, votre jardin ou votre bureau peuvent devenir des parcours personnalisés où les obstacles prennent vie devant vous. Le mode VR, lui, propose des décors colorés et variés, mêlant ambiance arcade et précision sportive. Le joueur peut aussi créer librement ses propres pistes à l’aide d’un éditeur intégré, plaçant rampes, dangers et virages serrés avant de tenter le coup parfait.

Au fil des parties, des boîtes mystères apparaissent, renfermant des balles spéciales à collectionner, chacune avec un design unique. La prise en main est annoncée comme immédiate, mais la maîtrise du swing demande de la finesse, ce qui semble en faire un jeu à la fois convivial et technique. Avec son approche créative et sa dimension mixte, House of Golf VR ambitionne d’élargir le mini-golf virtuel au-delà des parcours classiques popularisés par Walkabout Mini Golf.

Une initiative rafraîchissante, pensée pour ceux qui aiment conjuguer détente, précision et imagination sans sombrer dans le casual game pur. La date de sortie sur Horizon Store est fixée au 30 octobre 2025 sur Meta Quest 2, 3 et 3S.