Gran Turismo 7 : la Ferrari Vision Gran Turismo dévoilée en images et vidéo, une concept car qui fait rêver

La série des Gran Turismo a beau tout faire pour proposer une expérience réaliste, de la modélisation des voitures aux sensations de conduite, elle se permet aussi quelques fantaisies pour faire fantasmer les pilotes. Polyphony Digital collabore ainsi ponctuellement avec des constructeurs pour développer des concept cars exclusivement numériques, à l'instar des Porsche Vision GT ou la Jaguar Vision Gran Turismo SV.

La prochaine du genre a été conçue avec le constructeur le plus mythique qui soit, Ferrari. Teasée la semaine dernière, la Ferrari Vision Gran Turismo a bien été présentée dimanche lors des finales mondiales des GT World Series 2022 à Monaco et elle est évidemment sublime.

Cette monoplace virtuelle s'inspire de l'héritage de la marque italienne et particulièrement des prototypes sportifs des années 60 et 70 comme la Ferrari 330 P3 ou la Ferrari 512 S, avec forcément une approche plus futuriste. Elle reprendre virtuellement la même architecture moteur que la Ferrari 499P, avec une puissance de 1 030 CV (1 016 ch) à 900 tr/min, et 240 kW (321,5 BHP) supplémentaires disponibles via trois moteurs électriques, un sur l’essieu arrière et un sur chacune des roues avant.

Si la Ferrari Vision Gran Turismo vous fait rêver, sachez que vous pourrez la piloter dans Gran Turismo 7 à partir de la prochaine mise à jour, prévue pour le 23 décembre 2022. Les retardataires peuvent se procurer le titre sur PS4 ou PS5 à partir de 34,99 € sur Amazon.fr.

