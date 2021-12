Gran Turismo 7 : la sublime Porsche Vision GT dévoilée en vidéo et du gameplay sur Deep Forest Raceway

Polyphony Digital avait annoncé un partenariat avec Porsche pour ajouter 3 bolides d'exception à ses jeux de course dès 2019. Tout n'était finalement pas destiné à Gran Turismo Sport, car nous avons récemment appris que la 917 Living Legend rejoindra le garage de Gran Turismo 7.

Et il en sera de même pour la voiture de catégorie Vision, un concept car purement virtuel né des esprits de Porsche et Polyphony Digital. La Porsche Vision GT a été dévoilée lors des Gran Turismo Championships 2021 World Finals ce week-end, avec une bande-annonce de gameplay et une longue vidéo dans les coulisses du développement. Cette hypercar arborant des éléments inspirés des Taycan et 911 sera très futuriste, de ses courbes à son intérieur.

« Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à la bonne conception du matériau composé de carbone et de titane. L'objectif était de réduire le poids tout en augmentant les performances », explique Markus Auerbach, responsable du design d'intérieur chez Porsche. « De plus, les aspects durables jouent également un rôle dans les projets d'avenir. Par exemple, nous n'avons utilisé que des matériaux entièrement végétaliens dans le concept-car. » « L'attrait d'une Porsche vient de son design épuré », déclare Kazunori Yamauchi, président de Polyphony Digital. « Et en termes d'expertise en ingénierie, Porsche et nous suivons la même philosophie perfectionniste. Nous partageons la même passion pour la course et regardons vers l'avenir de la voiture. »

Dans le même temps, les créateurs ont diffusé une nouvelle vidéo de gameplay, bienvenue après la dernière bande-annonce du genre datant de septembre. Elle nous montre un tour de piste sur le circuit de Deep Forest Raceway, un classique de la série.

Gran Turismo 7 est depuis peu daté au 4 mars 2022 sur PS4 et PS5. Vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

