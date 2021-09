Gran Turismo 7 ouvre ses précommandes avec des bonus et une Édition 25e Anniversaire physique ou numérique

Le PlayStation Showcase 2021 nous a permis de découvrir la date de sortie et bien d'autres informations concernant Gran Turismo 7. Polyphony Digital avait cependant quelques détails à préciser avant d'ouvrir les précommandes, ce qu'il fait aujourd'hui dans le cadre d'un billet sur le PlayStation Blog.



Vous aurez ainsi droit à des crédits de jeu et 3 bagnoles, dont la Porsche 917K Living Legend, pour toute précommande. Pour les plus investis, il sera possible de se procurer une édition 25e Anniversaire à 99,99 € avec ces mêmes bonus, encore plus de CR, une Toyota GR Yaris dont la couleur variera selon le pays d'achat, 30 avatars PSN, la bande-son au format numérique, et même un steelbook pour la version physique en édition limitée. Cette dernière comprend d'ailleurs le jeu en physique sur PS5 et en numérique sur PS4, tandis que l'édition 25e Anniversaire Deluxe numérique donnera accès aux deux versions en dématérialisé. Mais pour rappel, avec l'édition standard, pour profiter de l'upgrade next-gen, il faudra payer 10 €.



Suite à la publication de la bande-annonce de Gran Turismo 7 lors du PlayStation Showcase la semaine dernière, nous sommes heureux de pouvoir enfin vous présenter les objets de précommande et l’Édition 25e anniversaire de Gran Turismo 7 ! Objets de précommande Précommandez chez n’importe quel revendeur participant et sur le PlayStation Store, et profitez d’un bonus de précommande qui comprend les objets en jeu suivants : Toyota Castrol TOM’S Supra

Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

Porsche 917K Living Legend

100 000 CR (crédits de jeu) Édition 25e anniversaire sur PS5 et PS4 – Version physique (chez les revendeurs) Cette version comprend un coffret steelbook en édition limitée (en version physique uniquement), disponible à la précommande dès maintenant chez les revendeurs. Comprend le disque de jeu PS5 et un code de téléchargement pour le jeu PS4**

Crédits de jeu – 100 000 CR

Toyota GR Yaris aux couleurs du pays spécifique

30 Constructeurs/Avatars de partenaire

La musique de la bande-son officielle de Gran Turismo

Toyota Castrol TOM’S Supra

Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

Porsche 917K Living Legend N’oubliez pas, c’est une version physique en édition limitée, alors assurez-vous de précommander votre Édition 25e anniversaire auprès de votre revendeur, selon les stocks disponibles Édition 25e anniversaire Deluxe numérique sur PS5 et PS4 – Version numérique (sur le PS Store) Pour ceux qui souhaitent démarrer sur les chapeaux de roue avec leur collection de voitures, ne ratez pas l’Édition Deluxe numérique sur le PS Store disponible jusqu’au 4 mars 2022 et profitez des objets de précommande : Accès aux versions PS4 et PS5

1 600 000 CR (crédits de jeu)

Toyota GR Yaris aux couleurs du pays spécifique

30 Constructeurs/Avatars de partenaire

La musique de la bande-son officielle de Gran Turismo

Toyota Castrol TOM’S Supra

Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

Porsche 917K Living Legend L’offre de précommande se termine lors de la sortie du jeu le 4 mars 2022, alors n’attendez plus. Pour terminer, ceux qui souhaitent passer de l’Édition standard de Gran Turismo 7 sur PS4 à l’Édition standard numérique de Gran Turismo 7 sur PS5, une option de mise à niveau numérique de 10€ sera disponible au moment de la sortie*. *Pour mettre à niveau votre Édition standard de Gran Turismo 7 PS4 sur disque à l’Édition standard numérique PS5, vous avez besoin d’une console PS5 avec un lecteur de disques. Les disques de jeu PS4 ne peuvent pas être utilisés avec l’Édition numérique PlayStation 5. **Version numérique À utiliser sur le PlayStation Store. Un compte pour PlayStation Network et une connexion internet sont nécessaires pour utiliser le code de téléchargement.

Les précommandes sont désormais ouvertes sur le PlayStation Store et le seront bientôt chez les revendeurs participants, pour une sortie toujours fixée au 4 mars 2022. D'ici là, vous pouvez retrouver Gran Turismo Sport pour 15,87 € sur Amazon.fr.