Gran Turismo 7 : la mise à jour 1.46 d'avril 2024 est là, un nouveau modèle Vision entre en piste

La cadence reste la même chez Polyphony Digital pour Gran Turismo 7 depuis la sortie de la grosse mise à jour SPEC II en fin d'année dernière, avec depuis le début d'année des patchs 1.42, 1.43 et 1.44 ajoutant chaque fin de mois un contenu à peu près similaire. Ce jeudi à 8h00, c'est donc la version 1.46 qui a été déployée et qui poursuit sur cette lancée. Pour info, la 1.45 du 4 avril corrigeait simplement un léger souci. Au programme, trois véhicules comme d'habitude, à savoir l'AFEELA Prototype 2024, la plus classique Chevrolet Chevelle SS 454 Sport Coupe '70 et la ŠKODA Vision Gran Turismo imaginée spécialement pour le jeu. Quelques évènements, un menu et l'ajout de San Diego dans Scapes sont aussi à la carte.

Pour ne pas changer, vous trouverez ci-dessous les détails des nouveautés en provenance du PlayStation Blog, avec d'autres visuels en page suivante.

3 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci

ŠKODA Vision Gran Turismo

Une monoplace électrique à transmission intégrale du célèbre constructeur tchèque.

Dans la plus pure lignée Škoda Motorsport, l’équipe de design de Škoda a créé une étude visionnaire pour une monoplace tout électrique : la ŠKODA Vision Gran Turismo. Imaginé en exclusivité pour Gran Turismo, ce concept représente la première contribution de Škoda à l’héritage Gran Turismo. Inspirée par le modèle de course Škoda 1100 OHC Spyder de 1957, au départ développé pour les prestigieuses 24 Heures du Mans, la Vision Gran Turismo se place comme un hommage moderne à la légendaire voiture de course, et promet une expérience de conduite immersive et réactive.

Le projet ŠKODA Vision Gran Turismo a démarré en 2019, lorsque l’équipe de design a choisi de revisiter la célèbre Škoda 1100 OHC. L’idée première était de savoir s’il fallait reprendre la 1100 OHC ou créer une itération futuriste pour l’ère du numérique. Après consultation auprès du designer en chef Oliver Stefani, l’équipe design de chez Škoda a opté pour une approche innovante alliant tradition et évolution.

Ce concept de course rend hommage à la légende tout en se dotant de caractéristiques propres au langage Modern Solid de Škoda, que l’on retrouve notamment dans les phares en T. Sans oublier que la Vision Gran Turismo peut arborer deux livrées différentes : une plutôt axée sur l’héritage de la Škoda 130 RS des années 1970, et l’autre plus proche du concept Vision 7S, qui incarne la philosophie Modern Solid de Škoda.

L’extérieur de la ŠKODA Vision Gran Turismo se pare de lignes tranchées, claires, fines, ainsi que des pans prononcés qui évoquent l’esthétique des Formula E actuelles. Son design est optimisé pour une maniabilité inégalée renforcée par l’aérodynamisme. Sa carrosserie sculptée et ses ailes arrière adaptatives en deux parties fonctionnent de concert pour ajuster en temps réel les conditions de pilotage et les performances de pointe. Le concept embarque un système de suspensions à bras indépendants monté sur une monocoque en carbone semblable à celles que l’on retrouve en Formula E pour améliorer la stabilité à grande vitesse, réduire le roulis et abaisser le centre de gravité de la voiture.

L’efficience et la dynamique de conduite sont les maîtres-mots du design de la ŠKODA Vision Gran Turismo. Elle est dotée de deux doubles moteurs électriques de 200 kW (268,2 BHP), un sur chaque essieu, qui délivrent en cumulé pas moins de 800 kW (1 072 BHP). L’ajout de la transmission intégrale avec répartition du couple intelligente sur les deux essieux assure une expérience de conduite équilibrée et réactive. Le tout est complété par une transmission souple, monorapport, qui offre une accélération linéaire.

Le design de la ŠKODA Vision Gran Turismo a pour but d’harmoniser l’extérieur et l’intérieur pour donner au pilote la sensation de fusionner avec la voiture, surtout lorsque ce dernier s’installe dans le cockpit de pointe du châssis monocoque en carbone.

AFEELA Prototype 2024

Un « instrument de mobilité » révolutionnaire visant à transformer les déplacements.

« Move people, through the pursuit of innovation with diverse inspirations » (Faire bouger les gens tout en poursuivant une quête d’innovation aux multiples inspirations). Adopter une technologie de pointe et créer un plaisir nouveau de mobilité qui va inspirer des générations. Voilà pourquoi Sony Honda Mobility a été créé en 2022. Cette nouvelle firme, fruit de la collaboration entre deux entreprises totalement différentes, a présenté son AFEELA Prototype 2024 BEV au lancement du CES 2024.

De l’extérieur, le concept reprend une ligne de berline à hayon classique, agrémentée d’un peu d’aérodynamisme. La voiture est truffée de capteurs divers, dont une unité LiDAR à l’avant du toit, et d’autres dispositifs d’imagerie et de localisation. Les données de haute précision recueillies par ces dispositifs servent à ajuster de manière plus naturelle les aides à la conduite.

Les portières s’ouvrent automatiquement à l’approche du pilote, ce qui permet de faire disparaître les poignées. Sur la grille avant, on retrouve la « Media Bar » personnalisable, à savoir un affichage numérique permettant de s’exprimer et de communiquer depuis l’extérieur de la voiture.

Mais le véritable intérêt de l’AFEELA réside dans l’habitacle, qui embarque d’innombrables fonctionnalités pour le plus grand plaisir des passagers.

Parmi celles-ci, on retrouve un grand tableau de bord, qui s’étend sur presque toute la largeur de la voiture. L’écran unique qui le compose donne des informations sur la voiture, mais il intègre aussi plusieurs options de divertissement qui peuvent être affichées sur les écrans arrière. Les passagers pourront profiter de la musique, de films, mais aussi d’une représentation en 3D et en temps réel de l’environnement de la voiture, grâce aux divers capteurs. Il sera ainsi possible d’admirer le paysage comme si vous étiez dans un jeu vidéo.

Le visuel est important, mais le concept a d’autres atouts. L’AFEELA se dote également d’un agent personnel qui permet aux passagers d’interagir avec la voiture via le langage naturel. La longue expérience de Honda dans le domaine de la mobilité et le savoir-faire de Sony en matière d’audio ont permis de trouver une solution inédite pour la réduction de bruit. Isolé du bourdonnement extérieur, l’habitacle et ses nombreux haut-parleurs apportent une qualité sonore inégalée.

L’AFEELA transforme les déplacements passifs en expérience vivante. Ce prototype 2024 est une étape cruciale dans le processus de commercialisation d’AFEELA.

Chevrolet Chevelle SS 454 Sport Coupe ’70

Célèbre dans le monde du dragster, elle offre une incroyable puissance.

Présentée pour la course au titre de meilleure voiture de l’année 1964, la Chevelle a été la première Chevrolet de catégorie intermédiaire. Grâce à sa version sport SS et la possibilité d’encastrer un V8 de 5,4 litres, la Chevelle avait tout de la muscle car.

Cependant, dès 1965, la Chevelle SS est devenue une voiture très performante grâce à l’adoption d’un V8 ACT de 6,5 l. Elle ne fut dès lors plus proposée qu’avec ce moteur de 6,5 l et fit rapidement oublier la SS initiale.

En 1970, la Chevelle SS fut qualifiée de modèle intermédiaire le plus puissant du marché. Uniquement disponible en 6,5 l, le moteur fut modifié pour devenir un 6,6 l. De son côté, le 7 l de la version haut de gamme fut agrandi pour passer à 7,5 l.

Le 7,5 l était proposé en deux versions, les LS5 et LS6. La première développait 355 BHP avec un taux de compression de 10,25/1. La seconde produisait environ 449,7 BHP, avec un taux de compression porté à 11,25/1, des cames plus longues et des culasses à flux accru. C’était le moteur le plus puissant du catalogue de l’histoire des voitures américaines à l’époque.

La Chevelle SS 454 dotée du LS6 fut immédiatement considérée comme un modèle sortant de l’ordinaire, qui offrait une puissance incroyable pour une voiture homologuée route. Une fois équipée d’un échappement droit et de réglages de carburateurs adaptés, elle était réputée pour dépasser sans peine les 493,1 BHP. Elle fut très présente dans les courses de dragster, catégorie stock.