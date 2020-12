Gran Turismo : Polyphony Digital et Jaguar dévoilent la Vision Gran Turismo SV

Si la franchise Gran Turismo n'a plus la même aura que lors de ses premiers tours de roue, elle n'en reste pas moins très prisée des passionnés de sports mécaniques. Bien conscient qu'elle doit sans cesse se renouveler, la série collabore régulièrement avec différents constructeurs pour offrir des véhicules d'exception à ses joueurs.

Aujourd'hui, c'est de nouveau le cas avec la présentation de la Jaguar Vision Gran Turismo SV, une voiture de course électrique conçue par Jaguar et construite par Jaguar SV (véhicules spéciaux). Basée sur la version coupée dévoilée en 2019, elle comprend pas moins de quatre moteurs qui lui permettent de générer une puissance de 1 400 kW (1 903 ch) et un couple de 3 360 Nm.

Les batteries lithium-ion qui alimentent la voiture en électricité sont contrôlées thermiquement avec un système de refroidissement à l'azote liquide afin de ne pas se dégrader dans le temps. Grâce à la conception aérodynamique, la carrosserie de la Jaguar Vision Gran Turismo SV a des proportions élancées et longues, et atteint ainsi des vitesses de virage plus élevées et une stabilité dans les lignes droites avec une vitesse de pointe de 410 km/h.

En attendant l'arrivée du bolide au casting de la franchise (dans le septième opus prévu en 2021 ?), vous pouvez vous procurer Gran Turismo Sport qui est toujours disponible à petit prix.