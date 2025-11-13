Primal Rumble prépare une dose de chaos familial sur Meta Quest avec un jeu de cartes vivant et accessible

Primal Rumble se présente comme un jeu de cartes en réalité virtuelle et mixte pensé pour rassembler toute la famille autour d’une table miniature qui prend vie dans le salon. Le studio mancunien Play XD et l’éditeur Impact Inked l’ont dévoilé lors du VR Games Showcase avec la promesse d’un jeu accessible, amusant et dépourvu de tout mécanisme pay to win.

Primal Rumble transforme la table basse en véritable terrain de jeu. Les créatures en vinyle baptisées Primals sautent, glissent et s’entrechoquent sous les yeux du joueur. L’univers évoque un coffre à jouets renversé où chaque carte déclenche une action imprévisible, du lancer de baignoire glacée aux barrages de cailloux. Les affrontements prennent une dimension encore plus vivante en réalité mixte puisque les arènes s’installent directement dans l’espace physique du joueur et s’adaptent à sa pièce.

Le jeu ne repose pas uniquement sur l’humour visuel. Primal Rumble s’appuie sur une construction de deck complète et des choix tactiques simples à comprendre. Chaque carte consomme de l’énergie et crée un effet immédiat. Les attaques, les protections, les coups spéciaux ou les enchaînements chaotiques permettent de maîtriser progressivement chaque Primal. Les joueurs débloquent des cartes au fil des combats avant de composer leurs propres decks dans un éditeur accessible et centré sur l’expérimentation.

L’accès anticipé prévu pour début 2026 proposera quatre Primals jouables et plus de trois cents cartes de mouvement à collectionner. Le catalogue continuera de s’étendre jusqu’à la sortie complète avec un total de huit créatures. Les cartes ne peuvent pas être achetées et se débloquent uniquement en jouant. Les achats optionnels concernent uniquement de nouveaux Primals ou des éléments cosmétiques destinés à personnaliser son avatar et ses arènes. Le jeu reste gratuit à installer avec deux Primals inclus dès le départ.

Primal Rumble mise sur des combats conviviaux. Une campagne solo accompagne la progression et délivre régulièrement de nouvelles cartes et apparences. Un mode PvP permet de s’affronter jusqu’à quatre joueurs autour d’une même table virtuelle dans des duels au tour par tour. En réalité mixte, les joueurs adoptent l’apparence de la créature choisie puisque leurs mains, leurs manettes et leurs casques arborent les couleurs et motifs du Primal utilisé.

Les développeurs présentent Primal Rumble comme un projet conçu autour du rire et du jeu partagé. L’équipe souhaite proposer une expérience saine sans mécanique de manipulation. Le studio met en avant un environnement pensé pour toutes les générations avec des personnages expressifs, des systèmes intuitifs et une progression basée sur la pratique plutôt que sur l’achat.

L’accès anticipé servira également de période d’ajustement. Les mises à jour permettront d’équilibrer les cartes, d’affiner le comportement des Primals et d’enrichir le jeu avec de nouvelles arènes et apparences. Les retours des familles et des amateurs de jeux de cartes guideront l’évolution du projet afin de garantir une expérience accessible et agréable sur toute la durée de vie du titre.