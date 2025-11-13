Tin Hearts prépare la magie de Noël sur Meta Quest avec l’arrivée de son premier acte trèds prochainement

Tin Hearts revient là où tout a commencé, cette fois sur Meta Quest. L’éditeur Wired Productions confirme une version pensée pour les casques Meta Quest 3 et 3s, idéale pour accompagner les premiers déballages sous le sapin et rappeler une nouvelle fois que Tin Hearts est bel et bien un jeu de Noël.





Acte 1 ouvre cette nouvelle aventure sur Meta Quest sous la forme d’un épisode indépendant. Les joueurs pourront découvrir tranquillement ce chapitre introductif avant l’arrivée successive des actes 2, 3 et 4 dans les semaines qui suivront. Cette approche épisodique met en valeur un univers façonné avec soin et une histoire qui invite à suivre le parcours d’Albert J Butterworth, inventeur de génie dont les créations portent l’émotion autant que la mécanique.

Après plusieurs années d’existence sur PC, consoles et PS VR2, Tin Hearts retrouve enfin son orientation initiale liée à la réalité virtuelle. Leo Zullo, directeur général chez Wired Productions, rappelle que l’aventure était née comme un concept VR. Cette sortie sur Meta Quest marque donc un retour naturel sur la plateforme qui avait inspiré sa conception.

Le jeu propose une expérience de réflexion inspirée des mécaniques des Lemmings. Le joueur guide de petites figurines de soldats à travers des niveaux aux allures de maquettes vivantes. Chaque environnement raconte une part de la vie d’Albert J Butterworth et révèle des fragments de sa famille, de ses doutes et des traces qu’il laisse malgré lui. La narration progresse au rythme des énigmes et construit un récit sincère où la douceur côtoie la mélancolie.

Tin Hearts est déjà disponible sur PC via Steam et les principales plateformes comme GOG et EGS, mais aussi sur Nintendo Switch, Xbox Series X et S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 ainsi que sur PS VR2. La version Meta Quest permettra donc à un nouveau public de découvrir cette aventure poétique et entièrement retravaillée pour la réalité virtuelle autonome.

Tin Hearts arrive sur Meta Quest 3 et 3s le 11 décembre. Acte 1 sera proposé immédiatement et les joueurs peuvent déjà l’ajouter à leur liste d’envies