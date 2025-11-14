DRAGON BALL: Sparking! ZERO, les versions Switch lancées en vidéo

Bandai Namco Entertainment Europe annonce aujourd’hui que le jeu à succès DRAGON BALL: Sparking! ZERO est désormais disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Développé par Spike Chunsoft, le studio à l’origine des célèbres DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI, le jeu marque le grand retour de cette série emblématique et propose plus de 180 personnages ainsi que des reconstitutions fidèles des combats épiques de l’anime. DRAGON BALL: Sparking! ZERO est disponible dès maintenant en éditions Standard, Deluxe et Ultimate sur les consoles Nintendo Switch.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO introduit des fonctionnalités inédites qui redéfinissent le genre, avec des combats ultra-rapides et des environnements destructibles de grande taille. Les joueurs vivront une expérience riche en action, avec des épisodes solos nostalgiques, des options de personnalisation étendues et des modes multijoueur en ligne palpitants. Chaque personnage dispose de ses propres capacités de Ki et de ses attaques destructrices emblématiques, retranscrivant l’énergie explosive de l’anime dans chaque arène. Les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 incluent des modes multijoueur local et en ligne, ainsi que la compatibilité avec les commandes par mouvement, permettant aux joueurs de déclencher les attaques de leurs héros favoris grâce aux manettes Joy-Con.

Avec la plus grande liste de personnages jamais vue dans un jeu Dragon Ball, DRAGON BALL: Sparking! ZERO propose plus de 180 combattants issus de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT et de plusieurs films Dragon Ball – tous inclus dans le jeu de base. Chaque personnage possède ses propres compétences, transformations et techniques, offrant aux joueurs la possibilité d’explorer une multitude de combinaisons et de stratégies.

Vous pouvez acheter DRAGON BALL: Sparking! ZERO à 52,80 € chez Leclerc. Le jeu est également disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

