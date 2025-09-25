Dragon Ball: Sparking! ZERO – Dragon Ball DAIMA Character Pack 2 ajoute 6 nouveaux personnages jouables

Bandai Namco Entertainment Europe poursuit l’enrichissement de DRAGON BALL: Sparking! ZERO avec un troisième contenu téléchargeable déjà disponible. Baptisé Dragon Ball DAIMA: Character Pack 2, ce nouveau DLC apporte six combattants supplémentaires tirés de la série Dragon Ball DAIMA, venant grossir les rangs d’un roster déjà impressionnant.

La bande-annonce de lancement dévoile l’arrivée de Goku (Mini), Super Saiyan 4 ; Goku (DAIMA), Super Saiyan 4 ; Vegeta (DAIMA), Super Saiyan 3 ; Majin Duu ; Third Eye Gomah ; et Giant Gomah. Avec ces ajouts, le casting dépasse désormais les 180 personnages jouables, confirmant l’ambition du jeu de proposer l’un des plus vastes choix de la saga.

Ce nouveau contenu est inclus pour ceux qui possèdent les éditions Deluxe, Ultimate, Premium ou le Season Pass (DLC 1 à 3). Pour les autres, il peut être acheté séparément.

En parallèle, une mise à jour gratuite est déployée pour tous les joueurs. Elle introduit une nouvelle arène, le « premier royaume des démons », ainsi que divers ajustements d’équilibrage et améliorations de gameplay. Les notes de patch complètes sont accessibles sur le site officiel.

Développé par Spike Chunsoft, Sparking! ZERO s’appuie sur la puissance de l’Unreal Engine 5 pour proposer des combats en arène spectaculaires, rapides et destructibles, tout en restant visuellement fidèle à l’anime. Le titre met en avant un rythme effréné et des affrontements variés où transformations, techniques et environnement se combinent pour dynamiser chaque combat.

Au-delà de son immense casting, le jeu propose plusieurs modes pensés pour les amateurs de la licence. L’Episode Battle permet de revivre des moments cultes de l’anime, tandis que Custom Battles offre la possibilité de créer et partager ses propres affrontements. Côté multijoueur, l’expérience se décline en ligne ou en local, et comprend également un Tournoi Mondial, clin d’œil aux compétitions mythiques de l’univers Dragon Ball.

Pour un regard plus approfondi sur le jeu, vous pouvez consulter notre test de DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Rappelons également que le retour de la licence avait été officialisé en 2023, comme nous l’avions couvert dans notre article sur l’annonce d’un nouveau Budokai Tenkaichi

DRAGON BALL: Sparking! ZERO est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, et arrivera plus tard sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.