Smash Drums célèbre ses 4 ans avec God of Drums, une campagne gratuite sur Meta Quest (et PSVR 2)

Smash Drums célèbre son quatrième anniversaire sur Meta Quest avec l’arrivée d’une mise à jour gratuite baptisée God of Drums, disponible dès le 14 novembre 2025. Le studio PotamWorks propose ici une nouvelle façon d’aborder la batterie virtuelle en offrant une véritable campagne pensée pour apprendre, s’améliorer et repousser ses limites.

Cette aventure solo propose entre trois et six heures de jeu avec plus d’une centaine de missions à enchaîner. Chaque étape fait progresser le joueur du statut de débutant à celui de maître du rythme. Le principe reste simple mais efficace, avec un système d’arbre de progression où l’on peut choisir sa route et affronter des morceaux de difficulté croissante.

Le mode God of Drums ne se contente pas d’un enchaînement de titres. Il crée une sensation d’apprentissage comparable à celle d’un jeu de rôle, avec vingt niveaux à franchir et des récompenses à débloquer au fil du parcours. La montée en puissance est naturelle et encourageante, tout en conservant la liberté qui fait le charme de Smash Drums.

Chaque mission laisse le choix entre deux morceaux du catalogue du jeu ou issus des DLC, avec ses réglages favoris. Cette souplesse permet à chacun de jouer selon son style, tout en gardant une structure claire. Le studio promet une expérience équilibrée, à mi-chemin entre la liberté des sessions libres et le plaisir d’une campagne scénarisée.

Disponible sur Meta Quest 2, Quest 3, Quest 3S et Quest Pro, cette version en accès anticipé prépare aussi la sortie d’une édition complète sur PlayStation VR2. Le studio annonce d’ores et déjà de futurs ajouts gratuits, preuve que l’équipe continue d’investir pleinement dans son projet.

God of Drums marque un tournant pour Smash Drums. Après avoir fait vibrer des milliers de joueurs avec son approche arcade et son énergie communicative, le jeu s’offre une dimension plus structurée sans perdre son identité. Les batteurs virtuels peuvent désormais vivre une progression complète, ressentir chaque étape franchie et, surtout, taper encore plus fort. Vous trouverez le jeu sur le Meta Store ici et sur le PlayStation Store ici.