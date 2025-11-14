Tomb Raider : ça va mal, encore une mauvaise nouvelle pour son développeur

Crystal Dynamics avait confirmé le développement d'un nouveau jeu Tomb Raider en 2021, avant que Square Enix ne cède le studio à Embracer. Depuis, le développeur enchaîne les mauvaises nouvelles, avec plusieurs vagues de licenciements. Crystal Dynamics s'est déjà séparé de plusieurs dizaines d'employés, notamment après l'annulation de Perfect Dark. Malheureusement, la tendance ne s'inverse pas.

De nouveaux licenciements chez Crystal Dynamics





Crystal Dynamics annonce sur LinkedIn le licenciement de 30 employés, qui travaillaient sur des projets différents. Encore une fois, le studio évoque une restructuration, voici son communiqué :

Aujourd'hui, nous avons pris la décision difficile, mais nécessaire, de réorganiser les studios et les équipes de Crystal Dynamics. Par conséquent, près de 30 membres de nos équipes, répartis dans différents départements et projets, nous quittent afin de restructurer l'entreprise et nos activités pour préparer l'avenir. Crystal remercie chaleureusement toutes les personnes concernées pour leur talent exceptionnel, leur travail acharné et leur dévouement, qui ont contribué à façonner le studio de multiples façons. Nous nous engageons à vous apporter tout notre soutien et nos ressources durant cette transition. À nos joueurs : face à l'évolution constante du secteur, nous avons fait ces choix difficiles afin d'optimiser le développement de notre jeu phare, Tomb Raider, et de préparer le reste du studio à la création de nouveaux jeux pour l'avenir. Nous vous remercions de votre soutien continu, joueurs, collègues et partenaires, durant cette transition et avons hâte de partager avec vous le fruit de notre travail.

Quel impact sur le prochain jeu Tomb Raider ?





Comme l'explique Crystal Dynamics, le prochain jeu Tomb Raider est toujours en développement. Pour rappel, le titre sera édité par Amazon Games et tournera sous l'Unreal Engine 5, mais les informations restent maigres sur les prochaines aventures de Lara Croft. Pendant ce temps, l'exploratrice britannique s'invite dans d'autres jeux, à l'instar de World of Tanks.

