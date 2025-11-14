BON PLAN : enfin une grosse promo pour Clair Obscur : Expedition 33 !

Sandfall Interactive a surpris tout le monde avec son premier jeu, principalement développé à Montpellier. Le jeune studio français a lancé en avril dernier Clair Obscur : Expedition 33, un RPG au tour par tour qui a séduit la presse spécialisée et les joueurs. Clair Obscur : Expedition 33 prétend au titre du Jeu de l'Année, il est même déjà présent dans la liste des 20 meilleurs jeux de la PlayStation 5. Il bénéficie enfin d'une belle réduction.

Clair Obscur : Expedition 33 à prix cassé sur PS5





Clair Obscur : Expedition 33 passe à 37,99 € sur Cdiscount, dans son édition physique PS5.

Clair Obscur: Expedition 33 est un RPG au tour par tour révolutionnaire qui intègre des mécaniques de jeu en temps réel, pour rendre les combats plus immersifs et addictifs que jamais. Explorez un monde fantastique rappelant la France de la Belle Époque et peuplé d'ennemis dévastateurs. Une fois par an, la Peintresse se réveille. Sur son Monolithe, elle peint son nombre maudit. Et tous ceux plus âgés que cet âge partent en fumée. Année après année, ce nombre diminue et nous sommes toujours plus nombreux à être effacés. Demain, elle se réveillera pour peindre « 33 ». Et demain, nous partirons pour notre ultime mission : éliminer la Peintresse, pour que plus jamais elle ne peigne la mort. Clair Obscur : Expedition 33 (PS5) à 37,99 € sur Cdiscount

