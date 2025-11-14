The Blood of Dawnwalker dévoile ses améliorations avec une longue vidéo de gameplay

Toute l’équipe de Rebel Wolves a travaillé d’arrache-pied sur The Blood of Dawnwalker, un nouveau RPG de dark fantasy dont l’histoire se déroule au 14e siècle dans Vale Sangora, un lieu fictif isolé au milieu des Carpates sous contrôle de Seigneurs Vampires. Les joueurs y incarneront Coen, un homme transformé en Pénombral, humain le jour et vampire la nuit, qui va devoir utiliser ses pouvoirs pour sauver sa famille.

Encore une longue vidéo de gameplay pour The Blood of Dawnwalker





La vidéo révèle pour la première fois au public les améliorations de gameplay apportées, suite aux retours de la communauté : fluidité des combats, positionnement de la caméra, mécaniques de jeu, fonctionnalités améliorées et bien plus encore.

Dans cette nouvelle vidéo narrée par la scénariste Ariana Siarkiewicz de Rebel Wolves et dévoilant un nouveau pan de l’histoire du jeu, Coen livre des combats dynamiques contre des humains et des monstres au cours d’une enquête autour de la cathédrale de Svartrau.

Quand sortira The Blood of Dawnwalker ?





Développé par Rebel Wolves sur Unreal Engine 5 et publié par Bandai Namco Entertainment, The Blood of Dawnwalker sera disponible en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. La date de sortie précise reste encore inconnue.

