Green Hell VR : la démo PC VR disponible à l'occasion du Steam Next Fest !

À l'occasion du Steam Next Festival, le studio Incuvo met à disposition sur SteamVR la démo du tant attendu Green Hell VR ! Le trailer officiel est d'ailleurs accompagné de cette belle annonce qui cependant ne durera que le temps d'une très courte semaine. L'occasion pour beaucoup de découvrir cette incroyable expérience sur PC VR.

Notez cependant qu'aucune date officielle n'a encore été annoncée. Tout juste savons-nous que l'heure est proche, car l'annonce avait été faite pour le premier trimestre 2022. Que les joueurs de la plateforme autonome se réjouissent, nous avons tout de même pour vous une vidéo de gameplay dédiée aux Quest.

Remarque : cette première version de démonstration a des problèmes d’optimisation et nécessite un PC haut de gamme. La version finale sera nettement plus optimisée et améliorée !