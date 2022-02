Green Hell VR : enfin du gameplay en vidéo pour la version Quest !

Faisant suite aux dernières informations que nous vous avions partagées, voilà que le studio Incuvo, derrière le portage du jeu PC vient de publier sur sa chaîne YouTube une nouvelle vidéo de gameplay. Et cette fois-ci, nous sommes extrêmement gâtés, car il s'agit de la première vidéo du portage Quest !

Enfin quelque chose de concret nous direz-vous. Nous sommes d'accord, après avoir épluché les screenshot wednesdays, nous pouvons enfin nous rendre compte de ce que donnera le titre à sa sortie, ce premier trimestre 2022, soit dans les prochaines semaines.

La vidéo intitulée Sounds and Physics of Green Hell VR nous en met plein les yeux et les oreilles. Le jeu est assez propre visuellement. Les ombres et les effets d'éclairage sont bien rendus sur les différents objets et décors, les textures également, même si certaines manquent de détails. L'environnement est lui plutôt chargé, certes moins que pour la version PC VR, mais tout de même. Nous ressentons l'atmosphère de la forêt amazonienne et la densité de sa végétation.

Nous sommes donc immergés dans la forêt amazonienne, qui semble à l'oreille fourmiller de vie, de cris d'oiseaux, de cours d'eau, de bruits ambiants, bref, de vie. Les développeurs ont tenu à nous montrer les aspects les plus importants aujourd'hui en réalité virtuelle, à savoir l'immersion, les interactions physiques et la crédibilité des objets et leur manipulation. Et il faut dire que le résultat est clairement réussi. Chaque objet a sa propre physique, peut être manipulé de différentes manières, interagir avec les autres items et même avec les décors.

Le vidéo nous montre par ce biais certaines phases de crafting, où taper deux pierres ensemble ou un gros caillou sur une surface donnera lieu à de plus petits éclats. Il en va de même si vous tapez une branche ou un tronc avec une lame, et cette dernière frottée à un silex fera apparaitre des étincelles. Le crafting se veut donc dynamique et bien pensé.

Nous pouvons aussi saluer le travail rendu au niveau du son. Hormis la bande sonore et les bruitages spatialisés, chaque objet dispose son propre effet. Taper une pierre contre une autre n'émettra pas le même bruit qu'une pierre contre une table ou encore un bidon plastique. Ce sont des petits riens qui participent pourtant grandement à l'immersion.

Le studio l'avait annoncé, le titre ne sortira que quand le jeu sera à même de retranscrire de vraies sensations en réalité virtuelle. Il semble donc y être parvenu.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.